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NAKON TRI GODINE

Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda

Britanska ljepotica bila je veoma popularna na Instagramu gdje ju je pratilo 20 milijuna ljudi. I dalje ima isti broj pratitelja, iako je njena zadnja objava iz 2023. godine. Sada su ju fotografi 'ulovili' na Ibizi
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Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda
Demi Rose bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram ljepotica' na svijetu. Svakodnevno bi objavljivala fotke u izazovnim izdanjima, prikupila je gotovo 20 milijuna pratitelja na Instagramu, a onda je samo nestala s ove društvene mreže... | Foto: Instagram
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Demi Rose bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram ljepotica' na svijetu. Svakodnevno bi objavljivala fotke u izazovnim izdanjima, prikupila je gotovo 20 milijuna pratitelja na Instagramu, a onda je samo nestala s ove društvene mreže... | Foto: Instagram
Komentari 10

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