Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda

Britanska ljepotica bila je veoma popularna na Instagramu gdje ju je pratilo 20 milijuna ljudi. I dalje ima isti broj pratitelja, iako je njena zadnja objava iz 2023. godine. Sada su ju fotografi 'ulovili' na Ibizi
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Demi Rose bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram ljepotica' na svijetu. Svakodnevno bi objavljivala fotke u izazovnim izdanjima, prikupila je gotovo 20 milijuna pratitelja na Instagramu, a onda je samo nestala s ove društvene mreže...
| Foto: Instagram
Demi Rose bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram ljepotica' na svijetu. Svakodnevno bi objavljivala fotke u izazovnim izdanjima, prikupila je gotovo 20 milijuna pratitelja na Instagramu, a onda je samo nestala s ove društvene mreže...
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Foto: Instagram
Demi Rose bila je jedna od najpopularnijih 'Instagram ljepotica' na svijetu. Svakodnevno bi objavljivala fotke u izazovnim izdanjima, prikupila je gotovo 20 milijuna pratitelja na Instagramu, a onda je samo nestala s ove društvene mreže...
| Foto: Instagram
Britanska influencerica i model proslavila se zahvaljujući provokativnim fotografijama i suradnjama s brojnim modnim brendovima. Godinama je bila među najpraćenijim zvijezdama Instagrama, a njezine objave redovito su privlačile milijune pregleda.
| Foto: Insagram/screenshot
Nestala je s Instagrama, a nije se niti pojavljivala u javnosti. Sada su je fotografi uhvatili kako se odmara na Ibizi.
| Foto: LGVE
Iako na Instagramu i dalje ima gotovo 20 milijuna pratitelja, posljednju objavu ondje podijelila je još 2023. godine.
| Foto: Insagram/screenshot
Foto Insagram/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Pixsell/DHMZ
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram / ginemargrethe
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Foto Instagram/Nikolina Pišek
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Demi Rose
Foto Instagram/Demi Rose
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Demi Rose
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram