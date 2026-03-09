Preminula je Jennifer Runyon, glumica najpoznatija po ulozi u filmu 'Istjerivači duhova'

Glumica Jennifer Runyon, najpoznatija po ulogama u filmu "Istjerivači duhova" i humorističnoj seriji "Charles in Charge", preminula je u dobi od 65 godina. Tužnu vijest objavila je njezina obitelj na društvenim mrežama.

- Prošlog petka navečer naša voljena Jennifer je preminula. Bio je to dug i težak put koji je završio okružena svojom obitelji - napisali su. Dodali su da će je se "uvijek sjećati po njezinoj ljubavi prema životu i odanosti obitelji i prijateljima" te zaključili s porukom: "Počivaj u miru, naša Jenn". Iako točan uzrok smrti nije otkriven, u poruci se spominje duga borba s bolešću.

Rođena u Chicagu u travnju 1960. godine, Runyon je glumačku karijeru započela 1980. ulogom u slasher filmu "To All a Goodnight".

Foto: Profimedia

Ubrzo je postala poznato lice na ekranima tijekom osamdesetih, često balansirajući između filmskog i televizijskog rada. Njezina prijelomna godina bila je 1984., kada se pojavila u blockbuster komediji "Istjerivači duhova" kao nervozna studentica koja prolazi ESP eksperiment – mala, ali pamtljiva uloga koja je ostala u sjećanju obožavatelja klasičnog filma. Iste godine glumila je Gwendolyn Pierce u omiljenoj humorističnoj seriji "Charles in Charge", što joj je pomoglo da se etablira kao prepoznatljivo televizijsko lice.

Glumila je uz Scotta Baioa u početnoj fazi serije prije nego što je ona preuređena i ponovno pokrenuta u distribuciji izvan matične mreže. Filmski opusi Jennifer Runyon uključuju i komedije poput "Up the Creek" i "The In Crowd". Imala je i manje uloge u ratnoj parodiji "A Man Called Sarge" te u kultnom znanstveno-fantastičnom hororu "Carnosaur".

Na televiziji je pokazala impresivan raspon uloga, pojavljujući se u sapunici "Another World" te gostujući u serijama "Magnum, P.I.", "Quantum Leap" i "Ubojstvo, napisala je". Čak je imala i ulogu u seriji "Beverly Hills, 90210".

Foto: Imdb

Godine 1988. preuzela je ulogu Cindy Brady u blagdanskom TV filmu "A Very Brady Christmas", zamijenivši originalnu glumicu. Nastavila je glumiti tijekom osamdesetih, no početkom devedesetih povukla se iz redovitog rada. Unatoč tome, Runyon se povremeno vraćala na ekrane u kasnijim godinama, pojavljujući se u horor i kultnim projektima poput "Silent Night, Bloody Night 2: Revival" (2015.) i "Terror Tales" (2016.).

Izvan svjetla reflektora vodila je miran život u južnoj Kaliforniji sa suprugom, košarkaškim trenerom Toddom Cormanom. Zajedno su odgojili dvoje djece, držeći se podalje od holivudske vreve.