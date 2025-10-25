Obavijesti

TUŽNA VIJEST

Preminula je June Lockhart (100), glumica iz filmova Lassie i Izgubljeni u svemiru

24sata
June Lockhart, glumica iz filmova Lassie i Izgubljeni u svemiru, jedna od posljednjih preživjelih zvijezda zlatnog doba Hollywooda, umrla je u 100. godini života

June Lockhart, omiljena glumica najpoznatija po serijama “Lassie” i “Izgubljeni u svemiru”, preminula je u dobi od 100 godina. Glumica je umrla u četvrtak u Santa Monici u Kaliforniji, javlja People. Prema navodima, Lockhart je preminula prirodnom smrću, a njezina kći June Elizabeth i unuka Christianna bile su uz nju u trenutku smrti.

Lockhart je rođena 1925. godine u New Yorku, a filmski debi imala je 1938. u filmu “Božićna priča” (“A Christmas Carol”) kao Belinda Cratchit, kći Boba Cratchita, u dobi od samo 13 godina — ulogu je tumačila uz svoje roditelje, koji su u filmu glumili gospodina i gospođu Cratchit.

Pojavila se i u božićnom klasiku “Upoznajte me u St. Louisu” 1944., uz Judy Garland i Vincentea Minnellija. Nakon smrti Cloris Leachman, Lockhart je od nje preuzela ulogu Ruth Martin u omiljenoj televizijskoj seriji “Lassie” 1958. godine.

U toj ulozi ostala je sve do 1964., a za svoj rad u seriji bila je nominirana za Emmy 1953. i 1959. godine.

Lockhart se potom pojavila u TV seriji “Izgubljeni u svemiru” (“Lost in Space”) 1965. godine, u kojoj je glumila do 1968.

U intervjuu za časopis Boomer u lipnju, povodom svog 100. rođendana, rekla je kako se smatra sretnom. 

“Moja filozofija uvijek je bila da će vam ‘prave stvari’ same doći,” rekla je. “Sretna sam što sam mogla raditi s toliko talentiranih glumaca i redatelja.”

Lockhart je s prvim suprugom Johnom F. Maloneyjem dobila dvije kćeri, Anne i June. Par je bio u braku od 1951. do 1959.

Kazališna, televizijska i filmska glumica potom se 1959. udala za arhitekta Johna Lindsayja, no brak je završio razvodom 1970.

