Preminula je netom prije 100. rođendana, udavala se čak tri puta i imala recept za dug život

Smrt legendarne glumice Betty Marion White prije godinu dana šokirala je glumački svijet. Komičarka čija je karijera trajala 80 godina, preminula je 31. prosinca 2021., samo 18 dana prije nego što je trebala proslaviti 100. rođendan. Svoj 99. rođendan Betty je provela hraneći patkice koje su ju posjećivale na velikom imanju.

Betty Marion White bila je dobitnica nagrada Emmy za sitcom 'Zlatne djevojke', a u životu nije žalila ni za čim.

- Smatram se najsretnijom curom na cijelom svijetu - rekla je svojedobno u jednom intervjuu.

Udavala se tri puta

Glumica se udavala tri puta, za Allena Luddena bila je udana od 1963. do 1981. Drugi suprug bio joj je Lane Allen za kojeg se vjenčala 1947., a prvi suprug bio joj je Dick Barker, s kojim je u braku bila od 1945. do 1945.

Betty je bila i anomalija od tipičnih glumica, pa je zvijezda postala u 60-im godinama, a osobito je zapažena bila uloga u Zlatnim djevojkama, koje su se emitirale od 1985. do 1992. godine.

Betty je još u 92. godini glumila u sitcomu 'Vruće u Clevelandu', sve dok snimanje nije otkazano 2014.

Glumica je bila poznata po šalama koje je zbijala i na vlastiti račun, a New York Times napisao je još 2013. da ju 'starija dob nije kočila, već joj je dala čudesan polet'.

- Tko bi ikad sanjao da ne samo da ću biti ovako zdrava, nego i da ću i dalje glumiti - rekla je Betty u intervjuu s Oprah Winfrey 2015. - To je privilegija... još uvijek imati posao je takva privilegija.

Recept za dug život

Za dug život imala je specifičan recept, a to su bili prženi krumpirići i gazirano piće.

- Ne jedem doručak, za ručak jedem sendviče. Obožavam hot dog i pržene krumpiriće, a sve zalijem dijetalnom Coca Colom. Svake večeri popijem jednu čašu votke, a više od toga popijem jedino kada se nađem s prijateljima - ispričala je.

Bila je jedna od prvih producentica televizijske serije 'Life With Elizabeth', u kojoj je glumila od 1953. do 1955. Dobila je nagradu Emmy za uloge u 'The Mary Tyler Moore Show', 'Zlatnim djevojkama' te za voditeljicu kviza 'Just Men!'. Glumica je uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda za najdulju glumačku karijeru.

