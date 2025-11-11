Preminula je Sally Kirkland, dobitnica Zlatnog globusa

U 85. godini života preminula je glumica Sally Kirkland, dobitnica Zlatnog globusa. Njen predstavnik, Michael Greene, rekao je za TMZ da je preminula u 1:50 ujutro po pacifičkom vremenu te je dodao da će biti duboko žaljena.

Tužne vijesti dolaze nakon što je tokom vikenda bila smještena na palijativnu njegu u bolnici u Palm Springsu. Njen predstavnik rekao je da je posljednju godinu života bolovala od demencije, dok je na njenoj GoFundMe stranici navedeno da je nedavno teško pala pod tušem i zadobila povrede rebara i stopala.

Sally Kirkland je rođena u New Yorku, kao kćerka modne urednice magazina Vogue Sally Kirkland starije i trgovca metalima Fredrica M. Kirklanda. Svoje glumačko umijeće usavršavala je na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti.

Foto: Facebook

Prepoznata je kao jedna od „13 najljepših žena“ Andyja Warhola 1964. godine, a 1968. postala je prva glumica koja se potpuno naga pojavila na sceni u off-Broadway predstavi Sweet Eros.

Gotovo dvadeset godina kasnije, Kirkland je osvojila Zlatni globus za glavnu ulogu u komično-dramatskom filmu Anna iz 1987. godine. Ta uloga joj je donijela i nominaciju za Oskara.

Legendarna glumica imala je više od 200 uloga, među njenim značajnijim projektima su Charlie’s Angels, JFK i Bruce Almighty.

Tokom godina bila je mentorica tisućama mladih glumaca, uključujući i neke od najvećih zvijezda poput Barbre Streisand, Sandre Bullock i Lize Minnelli.