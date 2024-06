Preminula je slavna francuska glazbenica Françoise Hardy

Slavna francuska glazbenica Françoise Hardy preminula je u 81. godini. Vijest je potvrdio njen sin Thomas Dutronc na društvenim mrežama. 'Mama je otišla', napisao je.

Françoise se proslavila hitovima kao što su 'Tous les garçons et les filles', 'Comment te dire adieu', 'Mon amie la rose' te hit 'All Over The World' te hit 'All Over The World', koji je bio njena verzija pjesme 'Dans le monde entier' na engleskom. 'All Over The World' je 1965. godine završio na 16. mjestu na top ljestvici.

Glazbenica je rođena 1944. godine u Parizu, a odgojila ju je majka. Kao dijete je slušala Elvisa Presleyja, Cliffa Richarda i brojne druge zvijezde, a onda je 1962. godine započela svoju karijeru. Sa samo 17 godina je potpisala prvi diskografski ugovor, a pjesma s kojom se probila u svijetu glazbe je bila 'Tous les garçons et les filles'. Tijekom karijere je surađivala s brojnim umjetnicima, među njima i s Iggy Popom i Blurom. U karijeri je objavila gotovo 30 albuma, a posljednji od njih, 'Personne D'Autre', je objavila 2018. godine. Prošle godine ju je Rolling Stone uvrstio među 200 najvećih pjevačica svih vremena.

Osim glazbom, Françoise se bavila i glumom, a bila je poznata i u svijetu mode. Neko je vrijeme bila model za brendove Yves Saint Laurent i Paco Rabanne. Hardy se bavila i pisanjem, najčešće fikcije i publicistike.

Mick Jagger je Hardy jednom prilikom nazvao 'idealnom ženom', a legendarni Bob Dylan joj je pisao ljubavna pisma te ju je čak spomenuo na poleđini albuma 'Another Side of Boby Dylan' iz 1964. godine. Glazbenica je bila vjenčana za pjevača Jacquesa Dutronca, s kojim je dobila sina, a razveli su se krajem osamdesetih.

880758476 | Foto: Profimedia

Françoise se duži niz godina borila s raznim bolestima. Glazbenica je 2004. godine otkrila da joj je dijagnosticiran limfom, 2015. je bila u induciranoj komi nakon pada, a 2021. godine se borila s rakom uha.