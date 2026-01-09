Preminula je Vesna Gorše: Bila je legendarna saksofonistica iz Ilice, književnica i skladateljica

Na Staru godinu 2025. preminula je Vesna Gorše, glazbenica osebujnog izraza, skladateljica i književnica, čiji je rad duboko obilježio kulturni identitet Zagreba. Vijest o njezinoj smrti javnosti je priopćio Zvonimir Bučević, tajnik zagrebačke podružnice Hrvatske glazbene unije, a informaciju su potvrdili i članovi obitelji, piše Večernji list.

Vesna Gorše rođena je 1961. godine u Skopju, a profesionalnim bavljenjem glazbom započela je sredinom osamdesetih. Od 1986. aktivno je nastupala, razvijajući prepoznatljiv saksofonski stil koji je spajao improvizaciju s elementima jazza, rocka, bluesa i world glazbe. Tijekom karijere djelovala je u sastavima Tao, Gorše – Franolić – Ugrinović Trio i Earthbeats, a posebno se istaknula dugogodišnjom suradnjom s Draženom Franolićem, s kojim je stvarala glazbu snažnih orijentalnih motiva. U diskografiji joj se nalaze albumi Asgard Live, Wonderland, Just A Music, Earthbeats, Dune i Sesame Live, a od 2021. godine bila je članica sastava City Export.

Zagreb: Djevojka saksofonom zabavlja prolaznike, ilustracija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Široj publici ipak je ostala najpoznatija kao “saksofonistica iz Ilice”. Godinama je gotovo svakodnevno svirala na ulicama središta grada, stvarajući posebnu vezu s prolaznicima i ostavljajući neizbrisiv trag u urbanoj memoriji Zagreba. Nakon pandemije rjeđe se pojavljivala u javnosti, a životne okolnosti postajale su sve teže. U proljeće prošle godine kolege glazbenici i građani udružili su se kako bi joj pomogli prikupiti sredstva za operativne zahvate koji su joj trebali omogućiti povratak glazbi.

Dok se oporavljala, Vesna Gorše nije mirovala. U knjižnici u Preradovićevoj ulici dovršila je znanstveno-fantastični roman od čak 750 stranica, za koji je do posljednjih mjeseci života tražila izdavača. Književnost je, naime, bila njezina druga velika strast. Još početkom osamdesetih godina objavljivala je SF priče u časopisima Sirius, Alef, Tamni vilajet i Futura, a 2003. godine objavila je zbirku Dar, tematski ciklus priča o ESP moćima. Njezino se pisanje često svrstava u takozvani “meki SF”, blizak poetici Ursule K. Le Guin.

Nenametljiva i duboko posvećena umjetnosti, Vesna Gorše bila je članica Hrvatske glazbene unije i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika kao skladateljica jazz glazbe. Iza sebe je ostavila bogat i raznolik opus te trajnu uspomenu na glazbu koja je godinama bila dio zagrebačkih ulica.

Posljednji ispraćaj Vesne Gorše održat će se 16. siječnja u 12:30 sati na zagrebačkom krematoriju.