Preminula majka Lane Klingor Mihić: Kako da kažem zbogom?

Majka Lane Klingor Mihić preminula je u 74. godini. Nekadašnja pjevačica tužnu vijest podijelila je u utorak u večernjim satima. Uz crno-bijelu fotografiju majke Sonje, Lana joj je posvetila dirljive riječi.

- Zauvijek je zaspala moja crvenokosa Sonja. Majko moja… kako da ti kažem zbogom? Neću nikada, jer znam da ćeš me voditi na mom putu i dalje, sve do dana dok se ponovo se sretnemo. Nikada ti neću moći dovoljno zahvaliti za svu ljubav, za potporu, zagrljaje, utjehe, ljubav koju si mi dala. Sve što danas jesam naučila sam od tebe i najponosnija sam što sam tvoja kći. Hodat ću ponosno kao takva, nositi te na svakom svom koraku. Uvijek si bila borac, više za druge nego za sebe, ali čak i danas si mi pokazala kako se bori… Osjetila sam danas da te moram pustiti i nikada mi ništa nije bilo teže. S tobom je otišao i dio mene i, iako kažu da se neke ljubavi ne mogu uspoređivati, šapnula sam ti ono iza čega stojim: bila si i uvijek ćeš ostati najveća ljubav mog života. Ona koja me nikad nije napustila, nikada izdala, nikada razočarala i nikada mi bol nanijela. Od svih na svijetu, najviše si me voljela, bezuvjetno. Sad spavaj mirno, voljena moja, jedina moja. Nadam se da si pronašla mir. Do ponovnog susreta tražit ću te u svakoj zraci sunca i svakoj pahulji snijega. Tvoja Totoš - napisala je Lana na društvenim mrežama.

Ranije je otkrila javnosti da joj se majka borila s demencijom.

Nedavno ju je zadesila još jedna tragedija u obitelji. Preminula je baka njezinog supruga Ante.

- Noćas je zauvijek zaspala Antina baka Marija, žena koju sam pored svoje majke, beskrajno voljela. Toliko snažna žena, ogromnog srca i nevjerojatne dobrote. Svaki komad njene dobre duše nosi moj Ante. Po njoj smo Marli dali ime… Spavaj mirno, voljena moja. Uz svog sina Marka, vjerujem i nadam se da si našla spokoj. Zauvijek ćeš živjeti u našim srcima i mislima - posvetila joj je objavu na društvenim mrežama.