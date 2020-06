A post shared by XOXO NOSTALGIA (@xoxonostalgia) on Dec 31, 2013 at 11:19pm PST

Preminula pjevačica hita 'I'm So Exited' u 69. godini: Otišla je Bonnie iz grupe Pointers Sisters

Nakon što je Bonnie napustila sastav 1977. kako bi započela solo karijeru, koju je obilježio uspjeh hita godinu kasnije 'Heaven Must Have Sent You', grupu je napustila i sestra June

<p><strong>Bonnie Pointer</strong>, jedna od četiriju sestara američke pop i r'n'b grupe Pointer Sisters, koja je vrhunac slave dosegnula sedamdesetih godina prošlog stoljeća, preminula je u dobi od 69 godina, objavljeno je na internetskoj stranici skupine. Četiri sestre, <strong>Bonnie</strong>, <strong>Anita</strong>, <strong>Ruth</strong> i <strong>June</strong> su, prije nego što su se proslavile sedamdesetih godina zajedno pjevale u crkvi svojeg oca u Oaklandu, pišu strani mediji.</p><p>Sestre Pointer najpoznatije su po hitovima 'I'm So Excited' i 'Jump (For My Love)'. Osvojile su tri glazbene nagrade Grammy, od kojih jednu za pjesmu 'Fairytale' iz 1975., koju je su napisale Bonnie i Anita, a kasnije ju je snimio i legendarni <strong>Elvis Presley</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE SPOT ZA PJESMU 'I'M SO EXCITED':</strong></p><p>Bonnie je grupu napustila 1977. kako bi nastavila solo karijeru, koju je obilježio uspjeh hita iz 1978. 'Heaven Must Have Sent You'.<br/> Na početku su grupu činile June i Bonnie te su kao duo nastupale po klubovima San Francisca, a kasnije su im se pridružile i ostale dvije sestre.</p>