Art Metrano, popularan po ulozi kapetana Ernija Mousera u Policijskoj akademiji preminuo je u 85. godini. Vijest je potvrdio sin Harry na društvenim mrežama.

- Jučer sam izgubio najboljeg prijatelja, mentora, tatu. Bio je i uvijek će biti najjači čovjek kojeg poznajem. Nikada nisam sreo nekoga tko je imao više nevolja od njega. Godinama se borio, gledao sam ga neuništivog, ali istina je da ne živimo vječno na zemlji - napisao je Harry.

- Tata, uvijek ćeš biti dio mene. Kada je netko smislio citat 'legende nikada ne umiru', prilično sam siguran da su pričali o tebi. Volim te. Jednoga dana ponovno ćemo se vidjeti, počivaj u miru. Sada si moj anđeo čuvar - dodao je.

Art je preminuo prirodnom smrću u kući na Floridi, prenosi People. Osim Policijske akademije, glumio je i u 'All in the Family', 'Starsky i Hutch', 'Hulk'...

Umirovio se 2001. godine, ali veliku prekretnicu u karijeri imao je pad s krova 1989. u Los Angelesu, zbog čega je morao ići na rehabilitaciju.