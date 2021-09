Francuska je izgubila nacionalno blago, napisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon što je čuo da je u ponedjeljak umro Jean Paul Belmondo.

- Umro je mirno u svom domu u Parizu. Posljednjih godina bio je lošeg zdravlja, potvrdio je kratko njegov odvjetnik. Zvijezda francuskog filma, jedan od najvećih glumaca prošlog stoljeća, obilježio je francusku i svjetsku kinematografiju tijekom 50-ih i 60-ih godina.

Rođen je Neuilly-sur-Seine 9. travnja 1933. Njegov otac, Paul Belmondo, bio je poznati pariški kipar rođen u Alžiru, u siromašnoj obitelji talijanskog porijekla. Samo zahvaljujući državnoj stipendiji došao je u Pariz na studij i tu ostao živjeti. Upoznao je Sarah Rainaud-Richard, koja je studirala slikarstvo, vjenčali su se i dobili troje djece - 1931. najstarijeg sina Alaina, pa 1933. Paula i kćerku Muriel 1945. Odgajan u pravoj boemskoj atmosferi, uz roditelje umjetnike, prigrlio je slobodu koju su mu dali, pa ga je umjesto škole više zanimao sport. I to onaj pravi muški - nogomet i boks.

Već sa 16 godina debitirao je i u prvoj rundi nokautirao suparnika. U prvoj godini osvojio je tri uzastopne pobjede nokautom u prvoj rundi. Od 23 meča pobijedio je u 15.

- Brzo sam ostavio boks jer, kad sam se jednog dana pogledao u ogledalo, vidio sam da mi se lice počelo mijenjati, rekao je jednom. Kasnije će njegov kvrgavi boksački nos postati njegov zaštitni znak i dati mu na muževnosti.

Nakon sporta počeo se zanimati za glumu. Kasne tinejdžerske godine proveo je u privatnoj dramskoj školi, a onda je počeo glumiti po francuskim provincijama.

Studirao je glumu kod Raymonda Girauda, ​​a zatim je s dvadeset godina upisao Konzervatorij dramskih umjetnosti. studirao je tri godine, a vjerojatno bi osvojio nagradu za najboljeg glumca, ali je sudjelovao u nekom skeču koji se izrugivao sa školom što je uvrijedilo žiri. Umjesto nagrade dobio je u kolovozu 1956. godine tek priznanje, a ta nepravda je umalo izazvala studentski bunt njegovih kolega.

Prve uloge počeo je dobivati već s 20 godina, ali mu je karijeru prekinuo vojni rok. Šest mjeseci odslužio ga je u rodnoj zemlji svog oca - u Alžiru.

No, prekretnica u karijeri bit će uloga Laszla u filmu “Varalice”, Marcela Carnéa iz 1958. godine u kojem glumi studenta koji se upusti u vezu s bogatom nasljednicom.



Zbog izvrsne glume odigrao je prvu glavnu ulogu 1960. i to u filmu ‘Do posljednjeg daha’ Jean-Luca Godarda, tada mladog i još uvijek relativno nepoznatog redatelja. Belmondo glumi Michela Poiccarda koji poslije krađe automobila i ubojstva policajca pokušava sa svojom djevojkom, novinarkom Patriciom Franchini, pobjeći u Rim. Partnerica mu je bila Jean Seberg. Oboje mladih glumaca, kao i redatelj ući će s ovim filmom u povijest francuske kinematografije.

“Do posljednjeg daha” je bio prekretnica u francuskoj kinematografiji i jedan od prvih tzv. francuskog novog vala kojem su pripadali i redatelji Jean Renoir, Francois Truffaut, Claude Chabrol, kao njegovi predvodnici.

No, Belmondo nije volio stereotipe, pa je tijekom karijere glumio i u komedijama i u akcijskim filmovima. Čak je u mnogima sam izvodio vratolomije. Visio je s nebodera, trčao po jurećim vlakovima, jurio u automobilima.

Dok je snimao jednu scenu u Južnoj Americi, rekli su mu da je rijeka, u koju je trebao uroniti zbog scene, ispunjena zmijama otrovnicama i piranama. Paul Belmondo je dohvatio komad goveđeg mesa i bacio ga u mutnu vodu da vidi što će se dogoditi. Kad je nakon nekoliko minuta meso i dalje ostalonetaknuto, Belmondo je uskočio u rijeku i snimio scenu.

- Ako to neće jesti, onda bome neće ni mene pojesti, zaključio je Belmondo.

Prestao je s tim 1985. kad se ozlijedio. Tek tada su umjesto njega, opasne scene snimali kaskaderi.

I privatni život bio mu je buran. Na početku karijere, prva poznata veza Jean-Paula Belmonda bila je s plesačicom Élodie Constantin. Njih su se dvoje upoznali tijekom zimskih praznika u Švicarskoj prije nego što su se vjenčali 1959. Imali su dvoje zajedničke djece: Florence 1960. i Paula 1963. Usvojio je i prvu kćer svoje supruge, Patriciu, koja je 1994. poginula u požaru. Međutim, par se razdvojio kada se Jean-Paul Belmondo zaljubio u Ursulu Andress 1965. godine.

U jednom intervjuu za Paris Match, Jean-Paul Belmondo prisjetio se svog susreta s prvom ženom koja mu je bila važna u životu.

- Latinska četvrt, upoznajem prekrasnu djevojku, Elodie, koja je profesionalna plesačica u podrumima Saint-Germain-des-Prés gdje sviraju Claude Luter i njegovi glazbenici. Počinje lijepa priča. Ona će postati majka troje moje djece, rekao je.

Raskid roditelja najteže je podnijela Patricija, što je potvrdio i njezin brat i Belmondov sin Paul.

-Očeva strast prema Ursuli 60 -ih godina rastrgla je našu obitelj, ali to je važna epizoda u njegovu životu. Nas troje s majkom smo otišli živjeti u Englesku, a kad sam se vratio u Francusku vidjeti tatu, nije me dočekao s Ursulom”, rekao je.

Belmondova supruga doznala je za muževu nevjeru preko tiska. S Ursulom se upoznao na snimanju filma “Nevolje Kineza u Kini” 1965. Supruga je iduće godine zatražila razvod, a on je s James Bond djevojkom ostao do 1972. Ona je kasnije rekla da ju je Belmondo osvojio svojim smislom za humor. No Andress u privatnom životu nije imala strpljenja za njegove ‘epizode’ pa kad je jednom pijan došao kući, nije ga pustila unutra.

- Popeo sam se ljestvama na prvi kat, a ona je otvorila prozor, izvikala se, zalupila prozor i umalo sam poginuo Tad sam rekao - ‘a sad je dosta’.

Nakon nje bio je u vezi s talijanskom glumicom Laurom Antonelli. Bili su zajedno osam godina, a i ova veza bila je prilično uzbudljiva. No kad je umrla 2015. Belmondo je imao na nju samo lijepa sjećanja.

-Laura je za mene bila prije svega preslatka osoba, s iznimnim šarmom.



Nakon Laure počeo je romansu s brazilskom glumicom i pjevačicom Carlos Sotto Mayor. Upoznao ju je tijekom snimanja filma “Marginalac” 1983. u kojem ona glumi prostitutku. Snimili su još i “Sretan Uskrs” iduće godine, pa “Osamljenik” 1987., a veza je trajala šest godina. Nakon razlaza ostali su dobri prijatelji.

Dvije godine kasnije, kad mu je bilo 55, upoznao je 32 godine mlađu baletnu plesačicu Natty Tardivel na Rolland Garrosu. Vjenčali su se 2002. i dobili djevojčicu Stellu 2003., ali su se rastali 2008. Međutim, bivši par ostao je u dobrim odnosima, što je Jean-Paul Belmondo rekao i u razgovoru za magazin “Paris Match”.



- Natty me je napravio najveći dar koji čovjek može primiti od žene: djevojčicu poput Stelle. Ako nas je život razdvojio, nikada neću zaboraviti njezinu prisutnost i njezinu stalnu pomoć sa mnom nakon mog moždanog udara, rekao je glumac.

U ovo vez i braku također je bilo puno uspona i padova, a najteže je podnio pogibiju kćeri Patricije 1994. godine.

Godine 2001. Belmondo je doživio i moždani udar. Tad je obećao Natty da će se za nju oženiti, ali je naišao na veliki otpor njegovo dvoje djece iz prvog braka. Glumac je bio vrlo povrijeđen njihovom reakcijom.

Konačno, 2008. godine, tada 75-godišnji, Jean-Paul Belmondo je u kratkom priopćenju za javnost obznanio da se razvodi od Natty nakon 19 godina zajedničkog života. Natty je rekla i razlog:

-Kako naša strast nije mogla podnijeti osrednjost, sporazumno smo se odlučili razdvojiti. I dalje se volimo, ali nema više ljubavi. Dugo nam je bilo lijepo, pa nismo željeli da postane ružno, rekla je.

Tijekom ljetovanja 2008. Jean-Paul Belmondo upoznao je 42 godine mlađu Barbaru Gandolfi u Antibesu.

- Jean-Paul mi je rekao da sam ga očarala ekstrovertiranošću i osmijehom. Rekao mi je da je mislio da se više neće moći zaljubiti.

No, dvije godine kasnije, belgijska manekenka nije u javnosti više uživala velike simpatije. Najprije se prijavila u reality show ‘Otok ljubavi’, a onda se 2010. fotografirala za “Playboy”. Nakon prekida 2012., glumac je rekao:

- Uspjela mi je vratiti mladost, ali danas je s tim gotovo.

Gandolfi je 2017. završila i u crnoj kronici. Osuđena je na devet mjeseci uvjetnog zatvora jer je od Belmonda posudila 200.000 eura za poslovanje noćnog kluba koji je vodila s bivšim suprugom i poslovnim partnerom Frédéricom Vanderwiltom. Ali novac nikad nije vratila. Oslobođena je 2018., a Belmondo je preko dovjetnika poručio da više ne želi čuti o tome ništa. Velikog glumca upoznala je i naša pjevačica Tereza Kesovija koja je 50-ih živjela u Parizu. Njezin sin Alan, kad je imao 8-9 godina, prišao je glumcu u restoranu.

- Alan ga je pitao je li ikad bio u Hrvatskoj, u Dubrovniku. Belmondu je to bilo zabavno, nasmijao se i rekao da nije nikad posjetio našu zemlju. Alan mu je tad rekao da obavezno mora posjetiti Dubrovnik, na što mu je Jean zahvalio na informaciji i rekao da će jednog dana doći.

Iako se mislilo da su rivali i da se ne podnose, Belmondo i francuska zvijezda Alain Delon bili su bliski prijatelji. Delona je vijest o Jean-Paulovoj smrti potpuno shrvala.

- Potpuno sam uništen. On je dio mojeg života - rekao je Delon.