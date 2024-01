Preminula zvijezda 'Seinfelda'

Zvijezda serije 'Seinfeld', Peter Crombie, preminula je u 72. godini nakon borbe s nepoznatom bolešću, izvijestio je TMZ.

Poznat je po ulozi Ludog Joea Davole u omiljenom sitcomu, a njegova bivša supruga Nadine Kijner javila je kako je umro 'brzo' zbog bolesti.

- Bio je najljubazniji, brižan, pažljiv čovjek. Svi su ga voljeli, bio je velikodušan i nikada ni o kome nije imao reći ništa loše - rekla je, a nije poznato o kojoj bolesti se radi.

Crombie se pojavio u ukupno pet epizoda ‘Seinfelda‘ kao Ludi Joe Davola tijekom 1992. i 1993. godine. Neke od epizoda u kojima se pojavio su 'The Opera', 'The Watch', 'The Pitch' i također 'The Pilot'.

Inače, ‘Seinfeld‘ se emitirao od 1989. do 1998., imao je devet sezona i sastojao se od ukupno 180 epizoda.