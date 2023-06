Preminuo glumac iz Titanica: Jedna njegova scena svaki put iznova rasplače gledatelje...

Glumac Lew Palter, publici najpoznatiji iz filmskog klasika Titanic, preminuo je u ponedjeljak u 95. godini života. Izgubio je dugu borbu s rakom pluća, potvrdila je njegova kći Catherine za The Hollywood Reporter.

Palter je u Titanicu utjelovio sporedni lik bogataša Isidora Strausa, a njegova najpoznatija scena je zasigurno trenutak u kojem sa suprugom leži zagrljen na krevetu dok brod tone.

Publici je također poznat iz drame 'First Monday in October'. Također je igrao sporedne uloge u sitcomima 'Brady Bunch' i 'The Flying Nun'.

Osim što je bio poznato televizijsko lice, također je bio profesor na CalArts akademiji za glumu. Jedna od njegovih studentica, Cecily Strong, na društvenim je mrežama odala počast preminulom glumcu.

- Godinama sam se hvalila da je moj profesor bio stari lik iz Titanica koji je odlučio ostati u krevetu. Lew je znao kako dobro živjeti život. Učio nas je da budemo ne samo bolji glumci, već i bolji ljudi - napisala je.