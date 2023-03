Preminuo glumac Robert Blake: Glumio je u 'Cold Bloodu', a bio je optužen za ubojstvo supruge

Američki glumac Robert Blake, najpoznatiji kao zvijezda TV drame iz 1970-ih 'Baretta' i filma 'In Cold Blood', preminuo je u dobi od 89 godina, izvijestio je CBS News.

Blake je preminuo u svom domu u Los Angelesu, okružen članovima obitelji, navodi se u izjavi koju je za CBS i druge novinske agencije objavila njegova nećakinja Noreen Austin.

Foto: FRED PROUSER/REUTERS

Blake je 2005. oslobođen optužbi za ubojstvo supruge Bonnie Lee Bakley. Nekoliko mjeseci nakon presude u kaznenom slučaju, Bakleyeva djeca podnijela su građansku tužbu protiv glumca, dobivši presudu da je Blake odgovoran za njezinu smrt.

Foto: MICHAEL TWEED/REUTERS

Blake, čiji su se roditelji bavili pjesmom i plesom, rođen je 18. rujna 1933. u Nutleyju, New Jersey, kao Michael James Gubitosi.

Sa braćom i sestrama sudjelovao je u vodviljskom nastupu poznatom kao 'The Three Little Hillbillies' dok se obitelj nije preselila u Kaliforniju.

Foto: Jim Ruymen/REUTERS

