Preminuo Igor Starović, pjevač benda Divlji kesten iz 90-ih

Igor Starević, frontmen benda Divlji kesten preminuo je u 56. godini nakon kraće borbe s bolesti. Bend je osnovan 1992., a najpopularniji je bio sredinom 90-ih, piše B92.

Starević je bio kompozitor i pjevač u bendu, a tijekom desetogodišnjeg aktivnog rada izdali su pet albuma.

Bend je odmah nakon osnutka postao popularan, a pjesme koje je publika najviše pamtila su 'Suze krijem, same teku', 'Ti si moja muzika', 'Kristina', 'Zorane, Zorane', 'Nataša', 'Gori, gori, srce moje'...

Srpski izvođači opraštaju se od pjevača, a među njima su pjevačice Katarina Grujić i Maja Nikolić.

- Bio si moj idol i omiljeni pjevač. Poznavati te bila je privilegija. Putuj s anđelima - napisala je ona na Instagramu uz fotografiju na kojoj je kao djevojčica s Igorom.

- Pola dana sam plakala, uopće mi nije dobro. Ne mogu shvatiti da je preminuo tako mlad i predobar čovjek. Legenda! Baš smo bili bliski, radili turneje i nastupe. Prije dvadesetak godina je u Prokuplju propao kroz binu. Tada smo imali zajednički nastup i tu sam ga obilazila u bolnici. Tada se zabavljao s Brankom Katić... Mnogo dobar lik i neiskvaren. Ne mogu vjerovati da takva sudbina zadesi dobre ljude. On je krio od čega je bolovao, nikog od nas sa kojima je bio u kontaktu nije obavijestio o bolesti. To je Igor, on je sve nosio na nogama, sve je nosio muški i baš mi je teško. On je obilježio početak moje karijere i najljepši dio moje mladosti. Bio je veliki drug i veliki čovjek. Jako mi je teško. Samo me zanima kad će ove smrti prestati, sve dobri i mladi ljudi odlaze, strašno - rekla je srpska pjevačica Maja Nikolić za Pink.

