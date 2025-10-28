Preminuo influencer Ben Bader (25): 'Bilo je baš iznenadno...'

Influencer Ben Bader preminuo je 23. listopada, objavila je njegova djevojka Reem u objavi na TikToku. Imao je 25 godina, piše People.

- Ben je bio najljubaznija, najbrižnija i najvelikodušnija osoba koju sam ikada upoznala u svom životu. Iskreno je volio svaku osobu koju je susreo i uvijek je bio toliko pozitivan - podijelila je Reem u svojoj emotivnoj posveti objavljenoj 26. listopada.

Bader je bio poznat na Instagramu, TikToku i platformi X, gdje je imao ukupno više od 200.000 pratitelja. Na tim je platformama dijelio lifestyle sadržaj i financijske savjete. Također je vodio tečaj financijskog savjetovanja i imao newsletter putem kojeg je redovito dijelio korisne financijske trikove i savjete.

U svojoj objavi Reem je navela da je uzrok Benove smrti još uvijek nepoznat.

- Nitko zapravo ne zna, čini se da je sve bilo iznimno iznenadno. Nije bilo nikakvih znakova da bi se to moglo dogoditi, trebali smo ići na večeru te večeri, i bio je sasvim normalan. Razgovarala sam s njim putem FaceTimea nekoliko sati prije nego što je preminuo, bio je sretan, nasmijan i tako duhovit - napisala je Reem.

Ben je, čini se, objavio svoj posljednji video na Instagramu i TikToku 23. listopada, istog dana kada je preminuo.

U objavi na svojim Instagram pričama, objavljenoj ubrzo nakon njegove smrti, Reem je napisala:

- Stalno sam čekala da kažu da se probudio. Stalno sam čekala da se ispostavi da je ovo samo ružan san. Moj najveći strah postao je stvarnost. Dobila sam najgori poziv u životu - objavila je.

Bader je proslavio svoj 25. rođendan 22. rujna, objavivši niz fotografija s večere s prijateljima na Instagramu.