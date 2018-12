Preminuo Jakša Fiamengo: Bio je velikan hrvatskog pjesništva

Jutros u Splitu preminuo je pjesnik i novinar Jakša Fiamengo. Akademik i velikan dalmatinskog pjesništva umro je u 73. godini, prenosi Slobodna Dalmacija.

Fiamengo se rodio u Komiži na otoku Visu 1946. godine. Autor je mnogih klapskih i zborskih pjesama dalmatinskog melosa. Legenda dalmatinske pjesme iza sebe ima više od 500 uglazb­ljenih radova. Napisao je neke od najvažnijih dalmatinskih evergrina.

Njegove najpoznatije pjesme su 'Piva klapa ispo' volta', 'Nadalina', 'U prolazu', 'Infiša san u te', 'Promenade', 'Ja sam pjesma', 'Karoca gre', 'Sutra će te ponit' i 'Sidro u čoviku'.

Jakša je pokojnom Oliveru Dragojeviću napisao preko 60 pjesama čime se iznimno ponosio.

- Kao pisac anonimno sam tri godine ispravljao i prepravljao stihove skladbi što su se izvodile na festivalima. Bio sam tada član žirija za nove pjesme na Splitskom festivalu, svima nam je bilo stalo da dobro zvuči ono što se tamo izvodi, pa smo prepravljali sve što je bilo loše. A onda mi je pokojni Zdenko Runjić predložio da sam počnem pisati stihove - ispričao je za Jutarnji list Jakša svoje početke.

- On je bio prorok ovog podneblja. On je čovjek koji je u dušu poznavao dušu malog čovjeka, a to svoje znanje znao je prenijeti u pjesme, u glas, u note, u kajde... Oliver je bio duša ovog podneblja. On je u svoje pjesme, u svoj glas, u svoje glasnice, u svoje note preslikao dušu dalmatinskog malog čovika. Bio je jednostavan čovjek koji je imao svoje gušte, koji je znao uživati - ispričao je o Oliveru.

- A bio je i konzekventan, čvrst. Znao je što radi, znao je kako radi. Bio je čovjek kojeg su glazbenici voljeli. A voljeli su ga jer je bio pouzdan, jer je bio pravi, istinski glazbenik, jedan od njih. On je glazbu stvarno volio, volio je ono što pjeva i to su svi znali i osjećali - govori šjor Fiamengo koji će druženja s Oliverom pamtiti i po mnogo smijeha - dodao je Fiamengo za Jutarnji List.

Osim toga, napisao je brojne knjige poezije, dobitnik je brojnih nagrada i državnih priznaja, a ove godine je dobio i Porin za životno djelo.