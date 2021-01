Legendarni glazbenik David Bowie danas bi slavio 74. rođendan. Vijest o njegovoj smrti 10. siječnja 2016. ostavila je svijet u nevjerici. Preminuo je dva dana nakon 69. rođendana kada je i objavio posljednji, 25. album 'Blackstar'. Godinu i pol borio se s rakom.

U dugogodišnjoj se karijeri okušao se u brojnim žanrovima - glam rocku, art rocku, soulu, hard rocku, a nisu nepoznati niti njegovi izleti u dance, elektroniku, punk pa nije ni čudo da je slovio za najvećeg glazbenog kameleona. Čega god se prihvatio, radio je to sa stilom i svemu je dao osobni pečat.

Iako je prvo ostvarenje objavio još 1967., njegov uspon započeo je 1972. albumom 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars'. Tri godine kasnije uspio je osvojiti vrhove američkih top lista singlom 'Fame'. Otkad je preminuo, njegovi obožavatelji saznali su brojne nepoznate informacije o svom idolu. Evo neke od njih.

1. Želio je da njegov pepeo bude prosut na Baliju

Glazbenik je kremiran u tajnosti, a na sprovodu su, prema njegovoj želji, nazočili samo članovi obitelji i bliski prijatelji. Nije poznato gdje je točno pepeo prosut, a u međuvremenu se o tome dosta nagađalo. Prema Bowiejevoj oporuci, glazbenik je želio da se njegov pepeo prospe negdje u Indoneziji te po budističkim običajima s Balija.

2. Brinulo ga je kako će publika reagirati na njegov album 'Blackstar'

Na posljednjem albumu Bowie nije radio sa svojim bendom već je angažirao nekolicinu mladih jazz glazbenika koji su njegovu glazbu trebali odvesti u sasvim novom smjeru. Sve je to bilo jako uzbudljivo, ali glazbenika je jako brinulo kako će na spomenute novitete reagirati njegovi obožavatelji.

3. 'Simbolika 'Blackstara'

Sam naziv albuma predstavlja svjetlo koje se polagano gasi. Isto tako, crna zvijezda na bijeloj pozadini predstavlja 'crnu rupu koja u sebe povlači sve' . Ukratko, posljednji album bio je svojevrsni njegovo oproštaj sa svijetom.

4. Trebao je glumiti Gandalfa

Bowie je navodno bio jedan od kandidata za ulogu Gandalfa u 'Gospodaru prstenova', a ideju da ga utjelovi popularni pjevač dobio je, ni manje ni više, nego sam Peter Jackson (59). David je ponudu morao odbiti jer je bio prezaposlen.

5. Svojoj asistentici ostavio je dva milijuna dolara

Bowie je osobnoj asistentici Corinne 'Coco' Schwab, koja je bila uz njega čak 42 godine, oporučno ostavilo pozamašnu sumu. Connie ja za njega radila od 1973., a kasnije ju je nazivao svojom 'najboljom prijateljicom'.

6. Mailove je potpisivao sa smiješnim nadimcima

Ljudi koji su s pjevačem komunicirali uglavnom preko elektroničke pošte otkrili su kao se Bowie u e-mailovima potpisivao s nadimcima kao što su Mr Showbiz, Milton Keynes, Rhoda Borrocks i Duke of Ear.

7. Fanovi su najviše voljeli Bowiejev album 'Hunky Dory'

U tjednu kada je preminuo, čak 19 njegovih albuma ušlo je na top ljestvice, a upravo je spomenuti 'Hunky Dory' prošao najbolje. Album je objavljen 1971., a na njemu se nalaze legendarne pjesme kao što su 'Life On Mars', 'Changes' i 'Oh, You Pretty Things!'.

8. Njegova verzija pjesme 'My Way' nije bila neka sreća

Bowie je svojevremeno trebao napisati stihove na engleskom za pjesmu 'Comme d'habitude' koju su izvodili Claude François i Jacques Revaux (80). Bowie ih je napisao 'preko volje', a pjesmu je nazvao 'Even a Fool Learns to Love'. Ipak, njegova verzija bila je odbijena, a isti posao ponuđen je Paulu Anki (79). Njegova verzija zvala se 'My Way', otpjevao ju je Sinatra, a ostalo je povijest. Bowie je kasnije otkrio kako ga je cijela situacija jako razljutila pa je napisao 'Life on Mars' koja je trebala biti parodija na Sinatru i njegov rad.

9. Ohrabrio je Lorde the da bude drugačija

Mlada pjevačica na društvenoj mreži je otkrila kako je upoznala svog idola. Lorde (24) je napisala da je bila toliko uzbuđena da nije mogla uživati u susretu s njim, ali da se u tom trenu u njoj nešto promijenilo te da je postala mirnija, zadovoljnija, ali i svjesna toga da je njezina 'neobičnost' zapravo velika prednosti.

10. Htio je da ga pamte po frizurama

Dokumentarac naziva 'Bowie: The Last Five Years' dao je fanovima uvid u jednu stranu Davida Bowieja koju nikada prije nisu vidjeli. Naime, film sadrži i isječak iz jednog intervjua u kojem su ga pitali po čemu bi želio da ga ljudi pamte.

- Po sjajnim frizurama - rekao je kroz smijeh.

Glazbenik je preminuo u svom domu, okružen obitelji. Njegov sin, redatelj Duncan Jones (49) prvi je potvrdio žalosnu vijest, a supruga Iman (65) je nedavno u intervjuu za magazin Harper's Bazaar progovorila o pjevaču.

- David je svakodnevno u našim srcima i mislima. Znate, on je bio moja istinska ljubav... Kći me jednom pitala bih li se ponovno udala - odgovorila sam joj: 'Nikad!'. Vodili smo lijep, običan život... Voljela bih da smo imali više zajedničkih godina... - rekla je među ostalim.