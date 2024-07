Preminuo je filmski kritičar i redatelj Tomislav Kurelec

Filmski kritičar Tomislav Kurelec preminuo je u 83. godini, piše Jutarnji list. Karlovčanin, koji je 1965. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio studij komparativne književnosti i francuskog jezika, bio je zaposlen na Trećem programu Radio-televizije Zagreb od 1965. do 1968. godine, kada se zaposlio kao asistent na Odsjeku za komparativnu književnost pri Katedri za opću povijest i književnost. Na toj je poziciji ostao do 1971. godine i povratka na Treći program Radio Zagreba gdje je došao na poziciju urednika za film, kazalište i književnost, na kojoj se zadržao do 1986. godine.

Godine na radiju slijede one na televiziji, gdje je do 2004. godine bio urednik redakcije Filmskog programa. Bio je član Hrvatskog društva filmskih kritičara i Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa.

Dobitnik je nagrade Vjesnika i Poleta za esej 1968., za najboljega novinara RTV Zagreb 1979. te nagrade "Vladimir Vuković" za životno djelo 2012. godine.

1969. godine režirao je kratki film "Plavi svijet". Redatelj je i dokumentarnih televizijskih emisija i dokumentarnih filmova "...i sve je dobro" iz 1971., "Dvije godine poslije" iz 1973., "Krećite se sasvim slobodno" iz 1976. te "Živile male skule II" iz 1989. godine.

Vodio je te uređivao televizijske emisije Jedan autor - jedan film i Moderna vremena. Glumio je u Studentskom eksperimentalnom kazalištu, u kojem je bio i asistent režije. Tu funkciju, ali i onu dramaturga imao je i u satiričkom kabaretu "Jazavac". Od 2007. do 2009. godine bio je umjetnički direktor festivala Dani hrvatskog filma.