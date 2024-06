Preminuo je glumac Bill Cobbs

Preminuo je holivudski glumac Bill Cobbs. Imao je 90 godina, a tužnu vijest potvrdio je njegov brat Thomas Cobbs u objavi na Facebooku.

- Preminuo je mirno u svom domu u Kaliforniji. Voljeni partner, brat, ujak, surogat-roditelj, kum i prijatelj. Nedavno je proslavio 90. rođendan okružen najmilijima. Otišao je u miru. Budite s nama u molitvama - napisao je Thomas.

FILE PHOTO: Actor Cobbs arrives at the "The Voice" Season 4 premiere screening in Los Angeles, California | Foto: GUS RUELAS/REUTERS

Cobbs je karijeru započeo sredinom 70-ih u kazalištu. Iza sebe ima gotovo 200 filmskih i TV uloga. Ipak, najpoznatiji je po ulogama kao što su Louisiana Slim u filmu 'The Hitter', 'Walter u The Brother from Another Planet', 'Reginald u Night at the Museum' i 'Master Tinker u Oz the Great and Powerful'.

Glumio i u akcijskom trileru 'Demolition Man', 'Bodyguard' s Whitney Houston i Kevinom Costnerom te u komediji 'That Thing You Do!' iz 1996.

FILE PHOTO: Bill Cobbs attends the premiere of the film "Get Low" in Beverly Hills, California | Foto: PHIL McCARTEN/REUTERS