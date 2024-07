Preminuo je glumac iz hit serije

Glumac Mike Heslin, najpoznatiji po ulogama u seriji 'Special Ops: Lioness', i filmu 'The Holiday Proposal Plan', preminuo je 2. srpnja. Imao je 30 godina, a tužnu vijest potvrdio je njegov suprug Scotty Dyanom, pravog imena Nicolas James Wilson. Rekao je kako je Mike umro nakon iznenadnog srčanog udara, a prije smrti tjedan dana je proveo u bolnici.

- Michael je bio mlad, savršenog zdravlja, a liječnici nemaju objašnjenje za ono što se dogodilo - rekao je Scotty te dodao:

- Michael je bio briljantan, nesebičan, talentiran i pravi anđeo čuvar. Bio je uz mene dok sam se borio s rakom. Bio je prva osoba koju bi svi nazvali ako imaju dobre vijesti za podijeliti, kao i savršena osoba za poziv ako trebate rame za plakanje ili savjet.

Napisao je da su planirali osnovati obitelj.

- Bio bi najsavršeniji otac na svijetu. Ako ikad postanem tata, nazvat ću svog sina po tebi i nadam se da ću ga uspjeti odgojiti da postane barem upola čovjek kakav si ti bio - poručio je.

Heslin je kreirao te glumio i u serijama 'In Their Shoes: A Journey Into Homelessness' i 'Younger. Njegov film Happy Halloween' osvojio je nekoliko nagrada na festivalima horora.