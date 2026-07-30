Preminuo je Milivoj Puhlovski, redatelj kultnih 'Smogovaca'

Filmski i televizijski redatelj te scenarist koji je najpoznatiji po kultnoj seriji 'Smogovci', Milivoj Puhlovski preminuo je u 80. godini. Tužnu vijest objavilo je Društvo hrvatskih filmskih redatelja (DHFR).

- S velikom žalošću vas obavještavamo da je u 79. godini života preminuo naš dragi član g. Milivoj Puhlovski - priopćili su iz DHFR-a.

Režirao je više dokumentarnih i igranih filmova kao što su 'Moja žena, 'Prvi put na Divljem zapadu', 'Moj prijatelj N.P.', 'Lažeš Melita' i 'Kad ftičeki popevleju'. Milivoj Puhlovski bio je i predavač na Akademiji u dramske umjetnosti u Zagrebu odgajajući tako brojne generacije mladih redatelja.

Foto: Sasa Zinaja/Vecernji list

Diplomirao je filmsku i televizijsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Prije toga bavio se i filmskom kritikom i amaterskim filmom, a dio obrazovanja proveo je i u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegov odlazak predstavlja velik gubitak za hrvatsku kinematografiju i televiziju, a iza sebe je ostavio bogat opus koji će nastaviti živjeti kroz filmove i serije koje su obilježile domaću audiovizualnu produkciju.