Preminuo je novinar Pero Zlatar

Pero se novinarstvom bavio od 15. godine. Bio je dopisnik iz brojnih zemalja svijeta. Napisao je dvije knjige o Enveru Hoxhi, albanskom komunističkom diktatoru

<p>U 86. godini preminuo je <strong>Pero Zlatar</strong>, publicist i legenda hrvatskog novinarstva, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/preminula-jedna-od-zadnjih-istinskih-legendi-hrvatskog-novinarstva-vjecni-pero-zlatar-15010033" target="_blank">Jutarnji list</a>. Uzrok smrti je zatajenje srca. </p><p>Radio je do svoje smrti jer je govorio kako novinarstvo nema dobne granice ni rok trajanja. </p><p>- Dakle, gotovo sedam desetljeća umišljam da je jedino što mogu valjano činiti je napisati štogod za novine i objaviti poneku knjigu. Stoga držim da ću pisati sve dok me bude služilo pamćenje, nadam se do trena kad ću otići na put bez povratka, u vječna lovišta - rekao je svojedobno Pero, piše <a href="https://www.novilist.hr/vijesti/hrvatska/pisao-je-dok-ga-je-sluzilo-pamcenje-preminuo-legendarni-novinar-i-urednik-pero-zlatar/" target="_blank">Novi list</a>. </p><p>Pero Zlatar je bio novinar koji je rušio prepreke i dokazivao svojim radom da se uvijek, bez obzira na ograničenja ili podmetanja, mogu raditi velike i značajne stvari.</p><p>Rodio se u Skopju 1934. godine, a novinarstvom se bavio od svoje 15. godine. Radio je kao novinar i urednik u<strong> </strong>Vjesniku, kasnije je bio i glavni urednik Plavog Vjesnika. U karijeri je bio i glavni urednik televizijskog magazina Studio te urednik Vjesnika u srijedu, kao i Arene. </p><p>Mnoge njegove reportaže i intervjui se pamte, a neke od njih preradio je u publicističke knjige. Objavio je knjige 'Golovi Dražana Jerkovića', 'Note i reket Ivice Šerfezija' i 'Šest milijuna ploča Ive Robića'. Napisao je dvije knjige o Enveru Hoxhi, albanskom komunističkom diktatoru, pod nazivima 'Gospodar Zemlje orlova' te 'Enver Hoxha - politička biografija'.</p><p>Pero je bio dopisnik iz brojnih zemalja svijeta. Proputovao je sve kontinente i boravio je u 180 zemalja. </p>