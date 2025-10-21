Obavijesti

U 64. GODINI

Preminuo je pjevač Željko Golik

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Preminuo je pjevač Željko Golik
Foto: Facebook

S teškim životnim trenucima znalo se poistovjetiti uz stihove 'Mnogo je bola', prisjećali se nikad prežaljene ljubavi uz 'Ne dam ruži da procvjeta', a mnogi su 'Starom cestom' otišli po voljenu osobu i odveli ju pred oltar

Iako nije među najvećim imenima scene, mnogima je Željko Golik ostao urezan u sjećanje preko mnogih odsviranih fešti u Staroj Hiži u Dugoj Resi, brojnim lokalnim feštama diljem Hrvatske, nastupima na Rubala Showu, i onim pjesmama koje su dirale direktno u bolnu točku. Nažalost, čovjek koji je bio dio mladosti mnogih preminuo je u 64. godini, javlja Radio Banovina

U mladosti je imao tešku prometnu nesreću pa je završio u invalidskim kolicima, ali to ga nije udaljilo od glazbe koju je toliko volio i koja je za njega uvijek bila mjesto sreće. 

S teškim životnim trenucima znalo se poistovjetiti uz stihove pjesme 'Mnogo je bola', prisjećali se nikad prežaljene ljubavi uz 'Ne dam ruži da procvjeta', a mnogi su upravo 'Starom cestom' otišli po voljenu osobu i odveli ju pred oltar. 

