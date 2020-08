Preminuo je Rajko Dujmić (65)

Dujmić je nakon teške prometne nesreće završio u induciranoj komi. Liječnici su su borili za njegov život, ali nisu mogli ništa učiniti. Preminuo je u riječkoj bolnici na Sušaku.

<p>U 66. godini preminuo je <strong>Rajko Dujmić</strong>, glazbenik i skladatelj, vođa grupe Novi fosili te dobitnik je Porina za životno djelo. Od srijede navečer nalazio se na jedinici intenzivnog liječenja na Odjelu neurokirurgije u KBC-u Rijeka na Sušaku. Tamo je dovezen u srijedu u večernjim satima nakon što je doživio tešku prometnu nesreću. Završio je u induciranoj komi, iz koje se nije probudio. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Rajko je sletio s ceste u provaliju duboku 11 metara. Otvorili su se zračni jastuci, ali su mu slomljena dva rebra, a dobio je i snažni udarac u glavu. Kolima Hitne pomoći prebačen je u Rijeku u Klinički bolnički centar na Sušaku, a navodno je potpuno izgubio svijest u kolima Hitne pomoći tijekom vožnje u bolnicu. Od tada su se do danas liječnici borili za njegov život, no nije bilo spasa.</p><p>Rajko je rođen 7. kolovoza 1954. godine. U Zagrebu je završio srednju glazbenu školu, smjer violina, a onda je apsolvirao na Pedagoškoj akademiji. Umjesto da postane učitelj glazbenog odgoja, posvetio se glazbi i postao jedan od najplodnijih skladatelja zabavne glazbe u povijesti hrvatske diskografije.</p><p>- S godinu dana dobio sam žulj na usnicama od usne harmonike. Bio je to moj najdraži poklon za prvi rođendan. Godinama kasnije mama je često prepričavala kako sam tad stajao na stolu i svirao, a svi su gosti oko mene morali plesati. Od najranije mladosti jedini moj način komuniciranja s ljudima bio je zvuk, a tako je ostalo i do danas. Glazbom se najbolje izražavam - rekao je Rajko prije godinu dana u jednom razgovoru za 24sata.</p><p>Prvu pjesmu “Smij se” napisao je sa samo 13 godina i nalazi se na CD-u “Boom festivala” iz Ljubljane iz 1974. godine. Kao klinac je, priznaje, bio nemoguć. U njegovu je djetinjstvu bilo svega, rekao je Rajko koji je, osim gitare i violine, svirao i klavijature.</p><p>Počeo je svirati klavijature u rock sastavima Grupa Marina Škrgatića i Crno bijeli, pa zatim Klan i Zlatni akordi. Ipak, ključni trenutak u njegovoj karijeri je dolazak u Nove fosile, koji prve diskografske uspjehe bilježe 1976. Iste godine pozvani su na Splitski festival, na kojemu su nastupili s pjesmom “Diridonda”, koja postaje hit u cijeloj Jugoslaviji. Time praktično počinje skladateljska karijera Rajka Dujmića, koji se ubrzo iskazuje kao vrstan skladatelj, a Novi fosili počinju ubirati nagrade i priznanja na gotovo svim festivalima. Nisu samo bili najpopularniji bend u Jugoslaviji, nego i u zemljama bivšeg Istočnog bloka.</p><p>Gotovo sve pjesme skladao je Rajko, a najprodavanija ploča do danas je ostala “Budi uvijek blizu” iz 1981 godine, s nakladom od 500.000 primjeraka, pa je ubrzo dostigla dijamantnu nakladu. Na njoj su neki od prvih velikih Rajkovih hitova, poput “Plava košulja”, “Tonka” i balada “Ključ je ispod otirača”.</p><p>U vrijeme najveće slave objavili su 15-ak singlova i 6 long-play ploča, a slijedile su velike turneje po tadašnjem Sovjetskom Savezu i Sjedinjenim Američkim Državama te u Kanadi, ali i brojnim europskim zemljama. Koncerti su im uvijek bili danima unaprijed rasprodani. Nakon što je prva pjevačica, Đurđica Barlović, 1983. godine napustila sastav i posvetila se obiteljskom životu, na njezino mjesto tad dolazi 20-godišnja Sanja Doležal. I tijekom 80-ih, zahvaljujući uglavnom Rajkovim pjesmama, Fosili nastavljaju blistavu karijeru. Godine 1986. dobili su i nagradu Stručnog žirija na Međunarodnom festivalu u Dresdenu, a album “Za dobra stara vremena” dobio je Grand Prix tadašnje Jugoslavenske radio-televizije za najbolji album u kategoriji pop-glazbe.</p><p>Upravo su Novi fosili proslavili tadašnju državu na Euroviziji. Godine 1987. Rajko je skladao veselu pjesmu “Ja sam za ples” i u Bruxellesu su dospjeli na visoko četvrto mjesto. Osim toga, singlica je objavljena u devet europskih zemalja. Fosili 1986. osvajaju nagradu publike, odnosno 3. nagradu Stručnog žirija na Međunarodnom festivalu u Dresdenu, a album “Za dobra stara vremena” dobio je Grand Prix JRT-a za najbolji album u kategoriji pop glazbe 1986. godine. No pravo iznenađenje Rajko je pripremio hrvatskoj publici potkraj 80-ih. Napisao je glazbu za pjesmu “Rock Me”, koju je 1989. godine, na tekst Steve Cvikića, otpjevala Emilija Kokić. Dvorana u švicarskoj Lausannei je gorjela.</p><p>Ispratili su ju frenetičnim aplauzom, a da je pjesma apsolutna pobjednica Eurosonga, potvrdili su i žiriji iz svih europskih zemalja. Prvi put u povijesti natjecanja pobijedila je pjesma iz Jugoslavije, tj. predstavnica Radio televizije Zagreb. Tako je Dujmić doveo Eurosong prvi put u glavni grad Hrvatske, i to 1990. godine. Novi fosili raspali su se godinu dana kasnije i ponovno okupili 2001., ali više nikad nisu ponovili zvjezdane uspjehe iz 70-ih i 80-ih. Nažalost, zadnjih godina Rajko je više punio novinske stupce povremenim ispadima, a i sam je znao priznati da nije baš najvještiji vozač.</p><p>- Nisam elokventan, ne znam biti umiljat, ne znam se ni pretvarati. Jedino mjesto na svijetu gdje se mogu sakriti od svih grubosti, nepravde i gluposti je glazba - priznao je prije godinu dana u razgovoru za 24sata. </p><p>Nakon što je Hitna odvezla Rajka, na mjesto nesreće stigla je supruga Snježana koja je, nakon što je vidjela uništeni automobil, od šoka pala u nesvijest.</p><p>- Zvali smo je i ponudili kavom kako bi došla malo k sebi, a onda nam je ispričala kako im je jučer baš bila godišnjica. Ali evo, što vam je život, nikad ne znaš hoćeš li dočekati sutra - ispričala nam je svjedokinja nesreće. </p>