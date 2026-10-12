Preminuo je RJ Mitte (34), zvijezda serije 'Breaking Bad'

Glumac RJ Mitte, najpoznatiji po ulozi sina glavnog junaka u hvaljenoj televizijskoj seriji 'Breaking Bad', preminuo je u 35. godini. Preminuo je u ponedjeljak u Teksasu, piše The Sun, a istraga o točnom uzroku smrti još uvijek traje.

Njegov tim ubrzo je potvrdio ove tužne vijesti javnosti. Osvrnuli su se na njegov bogati doprinos društvu i filmskoj industriji.

​- S dubokom tugom dijelimo vijest o tragičnoj smrti voljenog glumca, filantropa i strastvenog zagovornika prava osoba s invaliditetom, RJ Mittea - potvrdili su njegovi predstavnici.

Foto: IMDB



Roy Frank Mitte treći rođen je krajem kolovoza u gradu Jacksonu u saveznoj državi Mississippi. Liječnici su mu s tri godine dijagnosticirali cerebralnu paralizu, stanje s kojim se hrabro nosio cijeli život. Unatoč teškim fizičkim izazovima, nikada nije odustao od svojih velikih snova.

Njegova obitelj preselila se u Hollywood prije 20 godina kako bi podržala njegove glumačke ambicije. Želio je pronaći uloge kroz koje bi educirao gledatelje o svom stanju i pokazao da invaliditet ne definira osobu. Ubrzo je dobio priliku života koja ga je vinula među najveće zvijezde.

Svjetsku slavu stekao je glumeći Waltera Whitea mlađeg, koji također ima cerebralnu paralizu. Kroz pet sezona serije 'Breaking Bad', Mitte je maestralno prikazao kompleksan odnos sina i oca. Osim uloge koja mu je obilježila karijeru, glumac je ostvario zapažene nastupe i u drugim projektima.

Foto: IMDB

Gledatelji su ga mogli pratiti u popularnoj dramskoj seriji 'Switched at Birth', gdje je glumio studenta u invalidskim kolicima. Također se istaknuo u trileru 'The Oak Room' te u nizu neovisnih filmova u kojima je pokazao svoj svestrani talent.

Kroz cijelu svoju karijeru, Mitte je aktivno zagovarao prava osoba s invaliditetom. Često je koristio svoju platformu kako bi progovorio o izazovima s kojima se svakodnevno susreću te je poticao industriju na bolju i pravedniju reprezentaciju. Njegov trud prepoznale su brojne udruge diljem svijeta.

Bio je glasnogovornik Udruženja filmskih glumaca za umjetnike s invaliditetom te je redovito sudjelovao u raznim kampanjama. Osim toga, s ponosom je nosio titulu slavnog ambasadora organizacije United Cerebral Palsy, čime je dodatno učvrstio svoj status pravog uzora mladim generacijama.

Foto: IMDB