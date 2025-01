Buktinja okružila kuću u kojoj je umro glumac Matthew Perry...

Kuća u kojoj je 2023. godine preminuo glumac Matthew Perry, poznat po ulozi Chandlera Binga u humorističnoj seriji 'Prijatelji', ugrožena je u velikom požaru koji bukti diljem Los Angelesa. U katastrofi je do sada poginulo najmanje petero ljudi, stotine domova je uništeno, a više od 100.000 ljudi dobilo je naredbu za evakuaciju.

Među njima je i Anita Verma-Lallian, koja je prije svega tri mjeseca kupila vilu u kojoj je preminuo Perry, i to za 8,55 milijuna dolara. Vilu je u srijedu okružila vatra, no još nije poznato je li izgorjela, navodi Daily Mail. Njezina trenutačna vlasnica, koja se bavi nekretninama i filmskom produkcijom, podijelila je na društvenim mrežama da su ona i njezina obitelj na sigurnom, no o imovini se nije oglasila.

Ona je Perryjevu vilu, koja se sastoji od četiri spavaće sobe i pet kupaonica, kupila gotovo godinu dana od tragične smrti glumca u jacuzziju. Tada je za medije rekla kako će joj to biti samo kuća za odmor.

Sam Perry je u njoj živio od 2020. godine i kupio ju je za 6 milijuna dolara. Prije smrti ju je preuredio, a redovno bi na društvenim mrežama dijelio fotografije kako uživa u njoj. Na mrežama su se tako mogle naći fotografije bazena, jacuzzija, vrta...

Upravo posljednja fotografija na Instagramu bila je ona glumca u jacuzziju u kojem je naposljetku i tragično skončao zbog kombinacije ketamina, utapanja i bolesti srca.

Foto: Instagram

Iako se još ne zna u kojem je stanju Perryjev nekadašnji dom, mnogi njegovi kolege su bez svojih ostali u buktinji. Adam Brody i njegova supruga Leighton Meester ostali su bez vile vrijedne 7 milijuna dolara. Kupili su je 2019. godine. U istom se problemu našla i Anna Faris čiju je kuću vatra 'progutala', kao i mnogi drugi...