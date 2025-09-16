Umro je Robert Redford

Robert Redford, legendarni glumac koji je osvojio gledatelje šarmom i karizmom, a potom postao oskarovski redatelj i istaknuti zagovornik zaštite okoliša, preminuo je u utorak ujutro u svom domu u saveznoj američkoj državi Utah. Imao je 89 godina. Njegova publicistica Cindi Berger potvrdila je da je umro mirno, u snu, okružen obitelji.

Proslavio se ulogama u 'Butch Cassidyju i Sundance Kidu', 'Žalcu, 'Tri kondorova dana', 'Svim predsjednikovim ljudima', 'Mojoj Africi', 'Nemoralnoj ponudi' i brojnim drugim filmovima. Dobio je Oscara za režiju 'Običnih ljudi'.

