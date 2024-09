Preminuo je Sergio Mendes (83)

Brazilski glazbenik Sérgio Mendes preminuo je u petak u Los Angelesu. Imao je 83 godine, a tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj. 'Njegova voljena supruga Gracinha Leporace Mendes i voljena djeca bili su uz njega', stoji u priopćenju za CNN.

Dodali su kako se borio s posljedicama koronavirusa.

Bio je jedan od međunarodno najuspješnijih brazilskih umjetnika svih vremena. Popularizirao je glazbu bossa nove u inozemstvu te je snimio više od 35 albuma, od kojih su mnogi postali zlatni ili platinasti.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Trostruki je dobitnik nagrade Grammy, nominiran je za Oscara te je o njemu 2020. godine snimljen dugometražni dokumentarni film.

Njegov bend, Brasil ’66, stekao je svjetsku slavu miješajući sambu s jazzom na jedinstven i inovativan način, osvojivši mnogo obožavatelja u Sjedinjenim Državama i diljem svijeta.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Surađivao je s legendama jazza kao što su Cannonball Adderley i Herbie Mann, ali i s Black-Eyed Peasom te Johnom Legendom. Jedan od njegovih hitova je 'Never Gonna Let You Go'.