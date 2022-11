Preminuo je Wilko Johnson, zvijezda serije 'Igra Prijestolja'

Glazbenik i glumac Wilko Johnson preminuo je u 75. godini kod kuće, objavili su na Facebooku i Twitteru članovi njegova benda.

Foto: Keith Mayhew/Landmark Media.

- Ovo je objava koju nikada nismo željeli objaviti, i činimo to teška srca: Wilko Johnson je umro. Hvala vam što poštujete privatnost obitelji u ovom vrlo tužnom trenutku. Počivao u miru, Wilko Johnson - napisali su.

Glazbenik, rođen kao John Peter Wilkinson, bio je poznat po svom osebujnom stilu sviranja gitare te je imao važnu ulogu u utjecaju engleskog punk pokreta. Proslavio se 1970-ih s bendom Dr Feelgood. Bio je i u bendu Ian Drury and the Blockheads prije nego što je osnovao svoju grupu, Wilko Johnson Band. Okušao se i u glumi. Godine 2011. glumio je Ser Ilyna Paynea u seriji 'Igra prijestolja'. U početku se pojavio kao gostujuća zvijezda, no kasnije se vratio ulozi u drugoj sezoni popularne serije.

Foto: Jack Hill/NEWS SYNDICATION

Dvije godine kasnije dijagnosticirali su mu terminalni rak gušterače. Prognozirali su mu 10 mjeseci života nakon što je pronašao kvržicu u želucu. Godine 2014. otišao je po drugo mišljenje. Daljnji testovi pokazali su da je njegov rak gušterače bio rijedak i manje agresivni zloćudni tumor.

U travnju 2014. u bolnici u Cambridgeu bio je na devetosatnoj operaciji uklanjanja gušterače, slezene, dijela želuca te dijela tankog i debelog crijeva. U listopadu je pak obožavateljima na dodjeli nagrada Q rekao da više nema rak.

Nakon operacije pa sve do svoje smrti, nastavio je s nastupima. Svirao je po Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: Keith Mayhew/Landmark Media.

