Preminuo legendarni voditelj i novinar Sir Michael Parkinson

Nakon kraće bolesti Sir Michael Parkinson mirno je preminuo sinoć u svom domu, uz obitelj, objavili su članovi njegove obitelji, uz zahtjeve za privatnošću, prenosti The Guardian.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Kolege su bile pune hvale za njega, posebno Tim Davie, izvrši direktor BBC-a, koji ga je opisao kao 'jedinstvenog, nevjerojatnog voditelja i novinara koji je bio jednako genijalan u postavljanju pitanja, kao i u slušanju i koji će svima nedostajati', dodajući da je on bio kralj talk showa i da je definirao taj format za sve ostale generacije.

Rođen je 1935. u selu Cudworth u Engleskoj, kratko je uređivao sportski dio u lokalnim novinama, a nakon dvije godine u britanskoj vojsci, krenuo je raditi kao novinar za 'Manchester Guardian', koje su kasnije promijenile naziv u 'The Guardian'. Onda se priključio Daily Espressu u Londonu i konačno došao do BBC-a koji mu je donio ovu slavu.

'Parkinson show' krenuo je 1971., s prvim gostom Marionom Montgomeryjem, slavnim jazz pjevačem, a kroz 20 godina postao je prepoznatljiv po jedinstvenom stilu i poznatim gostima. Procjenjuje se da je kroz godine intervjuirao preko dvije tisuće gostiju.

Najpoznatija imena su Sir Billy Connolly, Muhammad Ali, Orson Welles, Sir Elton John, Madonna i Helen Mirren, a istaknuo mu je da mu je najdraži bio upravo legendarni boksač.

Foto: Reuters Photographer/REUTERS

Kroz karijeru je radio i 'TV-am breakfast show' za ITV, 'Give Us a Clue' i BBC-jev 'One's Going For a Song'. Od 2012. do 2014. vodio je i seriju 'Michael Parkinson: Masterclass' za Sky Arts. Za svoje zasluge u javnom djelovanju je 2000. primio 'Red Britanskog Carstva', a osam godina kasnije je proglašen i vitezom.

Prije deset godina otkrio je bio na radioterapiji za rak prostate, koji je dvije godine kasnije uspio pobijediti. Sa suprugom Mary ima troje djece, Andrewa, Nicholasa, i Michaela Jr.