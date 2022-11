Preminuo Nedjeljko Badovinac Jumbo, producent 'Noćne more'

Na Facebook stranici 'Nemoguća eMisija' objavljena je tužna vijest da je preminuo Nedjeljko Badovinac Jumbo.

- Dragi prijatelji, s tugom i bolom vas obavještavamo da je preminuo Nedjeljko Badovinac Jumbo, desna ruka Željka Malnara, dugogodišnji producent Noćne More i brojnih drugih televizijskih formata. Začetnik najduhovitijih trenutaka koje smo imali prilike gledati tijekom trajanja Noćne more. Sućut obitelji i prijateljima. Dragi Jumbo počivaj u miru... - napisali su.

Jumbo je bio poznat po svojem humoru te kako je često znao glumiti gledatelja ili gledateljicu te najviše zezati Zvonimira Levačića Ševu.



Prije tri tjedna Nedjeljko je objavio da je hospitaliziran i da čeka operaciju.

- Moje saučešće obitelji. Ljudina od čovika - napisao je jedan komentator, dok je drugi dodao:

- Ne mogu vjerovati. Počivao u miru. Sad je Noćna mora umrla do kraja.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Proslavljena ekipa 'Noćne more' je javnost nasmijala do kasnih noćnih sati. Emisija koja je kultni status stekla zbog originalnosti i rušenja tabua emitirala se 18 godina, od 1992. do 2010. godine.

