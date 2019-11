Preminuo originalni Marlboro muškarac: Nikad nije bio pušač

Rančer i filantrop Robert 'Bob' Norris, najpoznatiji po ulozi originalnog Marlboro muškarca, preminuo je u dobi od 90 godina, prenosi CNN.

Preminuo je u hospiciju Pikes Peak u Colorado Springsu, u američkoj saveznoj državi Colorado prije tjedan dana, navodi se u izjavi koju je objavila tvrtka Tee Cross Ranches koju je osnovao.

- Kad bi se bilo koji muškarac mogao opisati s tri riječi, za Boba to bi bile 'the real deal'. Njegova čvrsta autentičnost, bez obzira na to je li bio na konju, sjedio u uredu, učio dijete ili dijelio trenutak s prijateljem, bila je njegov osobni i profesionalni brend - navodi se u priopćenju.

Dodaje se kako su upravo te osobine, uz njegov markantan izgled, bile presudne da dobije neočekivanu ulogu prvog 'Marlboro muškarca' na televiziji. Norris, koji prema priopćenju nikad nije bio pušač, pojavljivao se u reklamama 14 godina. Napustio je reklamne kampanje kad je osjetio da daje loš primjer svojoj djeci.

- Nikad vas ne želim vidjeti kako pušite - govorio je svojoj djeci, sve dok ga nisu pitali: 'Ako želiš da ne pušimo, zašto onda radiš reklame?' Tada je prestao reklamirati Marlboro.

Kad su tražili Marlboro modela, problem je bio što nitko od njih nije mogao jahati konja, a željeli su da bude kauboj. Norris je imao ranč i konje, pa im je on savršeno odgovarao.

