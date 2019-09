Preminuo producent Simpsona u 55. godini: Svi smo slomljeni

Četverostruki dobitnik Emmyja J. Michael Mendel preminuo je u 55. godini, javlja Mirror. Njegova supruga Juel Bestrop (59), također dobitnica Emmyja, rekla je da je Mendel umro prirodnom smrću u nedjelju navečer u njihovoj kući.

Foto: Facebook

Glasnogovornik Adult Swima, mreže na kojoj se emitira 'Rick i Morty', emotivnim riječima se oprostio od Mendela.

- Svi mi u Adult Swimu osjećamo se slomljeno zbog prijevremenog odlaska Mikea Mendela. Mike je bio srce produkcijske obitelji 'Rick and Morty', njegov fantastični talent i duhovitost krajnje će nedostajati. Mike je univerzalno cijenjeni Emmyev producent s preko 25 godina u rada industriji, koji je vodio i podržavao generacije umjetnika, pisaca i stvaralaca, a njegovu će odsutnost osjetiti cijela zajednica. Našu duboku sućut upućujemo njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama u ovim teškim vremenima - rekao je.

Foto: Facebook

Mendel se počeo baviti produkcijom još dok je bio student. Najpoznatiji je bio po svom radu na kultnoj animiranoj seriji Simpsoni. Osvojio je čak tri nagrade za izvanrednu animaciju na epizodama 'Lisa's Wedding', 'Homer's Phobia' i 'Trash of the Titans'. Nakon što je otišao iz Simpsona, producirao je mnoge serije kao što su 'Drawn Together', 'Sit Down', 'Shut Up'... Obožavatelji ga pamte po seriji 'Rick i Morty', za koju je osvojio Emmy.