Preokret! Gledatelji podržavaju Alena: 'Samo je rekao što misli'

Nova sezona emisije 'Brak na prvu', za mnoge je gledatelje najzanimljivija do sada. Na društvenim mrežama nižu se reakcije, a čini se da su obožavateljima najzanimljiviji Alen i Ana te Filip i Tamara.

Kada se u posljednjoj epizodi Ana rasplakala zbog još jednog Alenovog komentara kako ona 'fizički nije njegov tip', radijski voditelj se našao na meti kritika. Prva ga je 'oprala' sudionica emisije Tina, a potom gledatelji na društvenim mrežama.

Foto: RTL

- Kao što je Tina rekla nije bitno što on ima takvo mišljenje nego kako ga je iznio. I bar trunka osjećaja prema njoj kao osobi ne nužno kao partnerici. Sve je rekla kako treba - poručila je gledateljica.

Ipak, neki su na njegovoj strani.

Foto: RTL

- Ona je žena niskog samopouzdanja, to je sad i sama izjavila. To nema veze s Alenom, već je to isključivo njega dionica života na kojoj mora raditi, ako želi puni život. Ovako će samo gubiti i biti i dalje nesigurna - podržala je Alena druga gledateljica, a nekoliko njih se složio da je Alen samo rekao svoje mišljenje.

- Valjda se vi koke nadate koje ga žalite da će vas htjet - poručila je Alenovim 'obožavateljicama' treća.

Foto: RTL

Što se Filipa i Tamare tiče, većina je ipak bila na njezinoj strani.

- Prepametna cura za njega! Uz to jednostavna i dobra djevojka, a i lijepa dakako! On samodopadan previše, a istodobno jedna vrlo, vrlo nesigurna osoba... - napisao je gledatelj, a drugi se složio: ' Tamara totalno svjetska i inteligentna osoba posebnog šarma koja izgleda vodi zdrav život i zato je bistra osoba'.