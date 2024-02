Nove drame u 'Braku na prvu'! Anton: 'Osjećam se tjeskobno', Lovre tvrdi: 'Klara je glumica'

Nikolina je ispitivala Antona o hobijima i iznenadila se što joj je rekao da je i stand up komičar, no njemu nije bilo do razgovora.

- Osjećam se tjeskobno zbog puno stvari, ne znam još zbog čega točno - rekao je Anton i nastavio:

- Bit će to teško svaki dan jer puno toga radim sam - ujutro volim biti sam, a sad nisam ni minutu sam, ne znam kako ću preživjeti ovo.

Nikolina mu je otkrila da voli organiziranost, sve oprano i čisto, te da će morati poraditi po tome što ostavlja odjeću posvuda, no Anton joj je rekao da mrzi kad ne može naći svoje stvari.

- Možda će me to živcirati jer sam sve naučio raditi sam i ne znam kakva će biti moja reakcija ako sve bude radila za mnom - iskreno je rekao.

Lovre je otišao ljutit na spavanje, no ujutro je bio bolje volje pa je sa svojom suprugom vrijeme kratio slušajući pjesme. Oliverovu pjesmu 'Lijepa bez duše' posvetio je Klari i posebno naglasio stihove - živjeti sa tobom bilo je uzalud, nikada dovoljno da ljubav vrati dug...

- Dovoljno je meni u životu nemira bilo da sad mogu birati tko će mi dolaziti, s kim ću se družiti, kako se neću družiti… - rekao je i dodao da je Klara glumica.

Filip i Tamara lagano se pripremaju za dan uz doručak.

- Ja sam u biti šmokljan, oduvijek bio, geek, ali treniram pa mi se neki i ne usude prigovoriti ili me kritizirati za to - iskreno je bio Filip, a Tamara nastavila:

- Ispod te grube vanjštine ima malo djeteta u njemu.

Hoće li Klara i Lovre pronaći zajednički jezik, zašto Ana ne može zaboraviti Alenove riječi te što će se događati s ostalim parovima - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.