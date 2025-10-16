Obavijesti

OSKUDNO IZDANJE

Prepoznajete li čija je ovo kći? Njen tata proglašen jednim od najzgodnijih frajera današnjice

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Prepoznajete li čija je ovo kći? Njen tata proglašen jednim od najzgodnijih frajera današnjice
Foto: Kylie Cooper

Kći poznatog hollywoodskog glumca pojavila se na modnoj reviji poznatog brenda u vrlo zanimljivom izdanju te konkurirala ostalim damama

Isan Elba, 23-godišnja kći glumca Idrisa Elbe, jučer je sve iznenadila svojim izgledom na modnoj reviji brenda Victoria's Secret. Svojim oskudnim izdanjem pridružila se zvijezdama poput Mije Regan, Jodie Turner-Smith te Karen Gillan, koje također nisu puno toga ostavile mašti.

Isan se na događaju pojavila u crnoj, poluprozirnoj mini haljini u obliku korzeta. Na noge je obula crne sandale s visokom petom, a dugu crnu kosu ostavila je raspuštenu u valovima. Od nakita je imala samo jednostavne viseće srebrne naušnice.

2025 Victoria's Secret Fashion Show
Foto: Kylie Cooper

Modna revija svjetski poznatog brenda, koji se ponajviše bavi dizajniranjem modnog rublja, održala se jučer u New Yorku. Poznate 'Anđelice' na modnu pistu vratile su se prošle godine, nakon što ova modna kuća nije održavala svoje glasovite revije čak 6 godina.

Kao i uvijek, na događaj su mnoge uzvanice došle u oskudnim i ekstravagantnim izdanjima. Na poznatom ružičastom tepihu moglo se vidjeti svašta, od šljokica, preko perja do haljina koje podsjećaju na mrežu. Osim na reviji, zanimljivi modni odabiri mogli su se vidjeti i na 'afterpartyju' nakon nje.

2025 Victoria's Secret Fashion Show
Foto: Kylie Cooper

Popularni glumac Idris Elba svoju je kćer Isan dobio 2002. godine u braku s Hanne Norgaard. Jednom prilikom People je istaknuo kako djevojka želi poći očevim stopama, a 2019. godine imala je čast biti proglašena ambasadoricom 'Golden Globea', što mogu postati samo djeca poznatih glumaca. Osim toga, Isan se često pojavljuje na crvenom tepihu zajedno sa svojim ocem. Osim nje, Elba ima i 11-godišnjeg sina Winstona, kojeg je dobio u vezi s Naiyanom Garth.

