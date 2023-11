Prepoznajete li ih? Rekorder je skinuo više od 80 kilograma

Gabrijela Crnjac, nekadašnja natjecateljica 'Života na vagi' oduševila je Marijanu Batinić, voditeljicu te emisije, koja je podijelila na svojem Instagramu fotografije nevjerojatne transformacije.

U prvu sezonu emisije je Gabrijela stigla s 183 kilograma, a Marijana je napisala da je u jednom trenutku Gabi imala 225 kilograma. Podijelila je i fotografiju nevjerojatne transformacije.

Voditeljica je također otkrila da je Gabi od svoje najveće kilaže izgubila 137 kilograma pa joj poručila: 'Bravo curo'.

Nevjerojatne transformacije su pokazali i kandidati iz drugih sezona.

Foto: Instagram

Alen je izgubio 86,4 kilograma

Alen Abramović pobijedio je u trećoj sezoni 'Života na vagi'. Kada je došao, ima je 181,3 kilograma te je otkrio da želi promijeniti svoj život.

Foto: Instagram(Christopher Swann Photography

- Imam osjećaj da ne živim život koji bih trebao zbog okova debljine - rekao je tada Alen.

Na finalnom je vaganju imao 94,9 kilograma, odnosno, od ulaska u show je skinuo čak 86,4 kilograma te izgubio 47,7 posto tjelesne mase. Nakon izlaska iz showa je nastavio trenirati i radit na sebi.

Josip skinuo 78,3 kilograma

U šestoj sezoni pobijedio je Josip Čapo. On je u show ušao sa 172 kilograma i tada otkrio da se počeo debljati u svojim dvadesetima, koje su bile izrazito teške za njega.

Foto: RTL

Naime, kako je rekao, jednom je prilikom brao šljive i tada ga je pregazio traktor koji je ostao u brzini. Nakon teške nesreće imao je i prometnu nesreću u kojoj je ozlijedio rame, a zatim je i obolio od leukemije. No, izliječio se prije sedam godina.

Svoj je život odlučio promijeniti iz korijena pa se prijavio u show. Svojim trudom uspio je skinuti 78,3 kilograma, a s treniranjem je nastavio i vani. Sada često na društvenim mrežama objavljuje fotografije svoje transformacije kojima motivira druge.

Roka prijavila supruga, u showu izgubio 76,2 kile

U četvrtoj sezoni je pobijedio simpatični Roko Baković. U show je ušao sa 169 kilograma, a tijekom emisije je skinuo 76,2 kilograma. Prijavile su ga supruga i njezina sestra.

Foto: RTL/canva

- Gledali su me kako se onako debeo igram s djecom i odlučili su me prijaviti. Isprva je to bila nekakva zezancija, a i ja sam bio protiv toga. Ali, eto... život piše čudne priče - ispričao nam je jednom prilikom Roko.