Prepoznajete li je? Naša diva je pokazala kako je izgledala kao dijete i podijelila mamin savjet

Glazbena diva Doris Dragović (62) podijelila je s pratiteljima na Instagramu fotografiju iz djetinjstva.

- Kada sam bila dijete mama me učila: 'Ćerce, nije važno šta ti je reka, nego tko ti je reka'. Od čovjeka do čovjeka razlikuje se upućena riječ. I to je cijela mudrost - napisala je pjevačica u opisu objave.

'Predivna i u dječjoj dobi', 'Uvijek najljepša', 'Mama je rekla istinu', samo su neki od komentara pratitelja.

Doris je imala vrlo uspješnu 2023. godinu, a o tome govori i podatak da je na drugom mjestu najprodavanijih domaćih koncerata. Jedina je domaća pjevačica koja je napunila Arenu Zagreb dva dana zaredom.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

POGLEDAJTE 24 PITANJA S EUGENOM, KANDIDATOM DORE: