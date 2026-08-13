Prepoznajete li ovog Marvelova zavodnika? Ljubio je niz slavnih glumica, a nedavno se skrasio

Glumac Sebastian Stan rođen je 13. kolovoza 1982. godine u Rumunjskoj, ime je dobio po Johannu Sebastianu Bachu, a imao je dvije godine kada su mu se roditelji rastali. S biološkim ocem je izgubio kontakt, a ponovno su se zbližili kada mu je bilo 18 godina. S majkom se iz Rumunjske prvo preselio u Beč, a potom i u SAD te je kasnije o tom periodu života govorio kao o velikoj traumi koja ga je ojačala. Odmalena je obožavao glumu s kojom se susreo još u Beču, a s vremenom je njegov interes prerastao u ozbiljnu ambiciju. Kasnije je diplomirao kazališnu umjetnost te je jedno vrijeme studirao i u Londonu.

Profesionalnu karijeru počeo je graditi početkom 2000-ih. Pojavio se u popularnoj seriji "Zakon i red", a 2007. je imao nekoliko kazališnih uloga nakon kojih je utjelovio Cartera Baizena u seriji "Tračerica". Stan je zahvaljujući seriji postao prepoznatljiv široj televizijskoj publici, a isticao je kako mu je taj angažman uvelike pomogao u budućoj karijeri.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Prijelomni trenutak njegove karijere dogodio se 2011. godine, kada je dobio ulogu Jamesa Buchanana "Buckyja" Barnesa u filmu "Captain America: The First Avenger". Bucky je predstavljen kao bliski prijatelj Stevea Rogersa, odnosno Captain Americe, no upravo je razvoj toga lika u kasnijim filmovima Stana pretvorio u jednu od prepoznatljivih zvijezda Marvelova filmskog svemira. U filmu "Captain America: The Winter Soldier" iz 2014. Stan se vratio kao Winter Soldier, nekadašnji Bucky Barnes pretvoren u opasnog i manipuliranog ubojicu. Lik je postao jedan od emocionalno složenijih junaka Marvelove priče, a Stan ga je nastavio glumiti u filmovima "Ant-Man", "Captain America: Civil War", "Black Panther", "Avengers: Infinity War" i "Avengers: Endgame".

Unatoč velikoj popularnosti, tijekom godina je nastojao izgraditi karijeru dalje od Marvelova svemira. Tako je 2015. glumio u znanstvenofantastičnom filmu "The Martian" uz Matta Damona, a jednu od svojih zapaženijih dramskih uloga ostvario je 2017. godine u filmu "I, Tonya". Još snažniju transformaciju ostvario je u televizijskoj miniseriji "Pam & Tommy" iz 2022. godine. Stan je utjelovio Tommyja Leeja, bubnjara skupine Mötley Crüe i tadašnjeg supruga Pamele Anderson. Za potrebe uloge prošao je kroz izrazitu fizičku i glumačku transformaciju, a njegova interpretacija Leeja privukla je veliku pozornost publike i kritike. Nastup u Pam & Tommy donio mu je i neka od najvažnijih priznanja dotadašnje karijere. Bio je nominiran za nagradu Emmy u kategoriji najboljega glavnog glumca u ograničenoj ili antologijskoj seriji ili filmu, kao i za Critics Choice Award i Zlatni globus.

Foto: Screenshot/Youtoube

Glumac je tijekom karijere ljubio nekoliko poznatih kolegica. S Leighton Meester je bio u vezi od 2008. do 2010. dok su snimali "Tračericu", nakon čega je ljubio glumicu i pjevačicu Diannu Agron. Jennifer Morrison, Margarita Levieva i Alejandra Onieva samo su neke od žena u njegovu životu, a od 2022. godine je u vezi s glumicom Annabelle Wallis. Par je prvo dijete dobio u srpnju ove godine.