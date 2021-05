Splićanka Ana Bučević (42) potvrdila je nagađanja, zaručila se i uskoro će se udati za srpskog glazbenika i producenta Marka Nikolića, piše Story.

- Vidno sam bila iznenađena. Predivna subota u našem domu, svi kod kuće opušteni i u našem ritmu i Marko dolazi do mene, uzima me nježno za ruku i klekne. Marko je inače jako romantičan i svako malo mi priredi neki predivan ljubavni trenutak. Govorio je predivne riječi o nama i našoj ljubavi, ali kada je izvadio kutijicu s prstenom, shvatila sam da me prosi. Plakala sam i smijala se u isto vrijeme. Predivno i romantično je to odradio. Baš kakav Marko i je. Zaista sam bila iznenađena. Djeca su znala da će me zaprositi i svi su bili uzbuđeni i spremni za taj trenutak. To je cijelom činu dalo posebnu čar - opisala je.

- Nakon prosidbe sam saznala da je Marko kada smo posljednji put bili u Splitu mojoj mami već rekao da me planira zaprositi. A i mojoj Nadi. Svi su sretni. I Markova obitelj i moja. Svjedoče i oni koliko smo se našli kao partneri i kakvu ljubav živimo, pa kako da svi skupa ne slavimo ljubav? Presretna sam da ga je i moj tata upoznao prije nego je napustio ovaj svijet i da je bio jako sretan i miran gledajući moju sreću i našu ljubav - dodala je.

Ana je priznala kako još ne razmišlja o odjeći koju će nositi na vjenčanju, kaže da ju od samog tog čina preplave emocije. Važno joj je, kako navodi, da djeci vlastitim primjerom šalju poruke da za 'živjeti ljubav nikada nije kasno'.

Slavlje će, otkrila je, napraviti za sve najbliže jer vole biti okruženi dragim ljudima, dobrom pjesmom i slaviti ljubav.

Naime, Splićanki će ovo biti treća sreća.

Podsjetimo, Ana iza sebe ima dva braka, a i njezin zaručnik, koji u Beču živi dvadesetak godina, već je bio oženjen te je otac troje djece, kćerke Lene te sinova Luke i Petra. Troje tinejdžera poslije je rastave njihovih roditelja ostalo s majkom u Beogradu, no tatu i Anu često posjećuju u Beču. Anin sin Lukas živi s njima, a u Beču je krenuo u prvi razred. Zbog školskih obaveza, Anina je kćer ostala u Splitu s tetom Nadom. Čim maturira pridružit će se mami i bratu koje u Austriji redovito posjećuje, piše Gloria.

Ana i Marko zajedno su već dvije godine. Njihova ljubav otkrivena je u srpnju 2019., a zajedno žive od prošle jeseni.

- Marko je iscijelio sve ono žensko u meni. Za mene je definicija muškarca. Prije svega je jako osviješten i duhovan što svi znate da je za mene najvažnija kategorija umijeća življenja. Ostvaren je poput mene i nije želio nekoga da ga upotpuni, već nekoga s kim će svoju potpunost dijeliti. Ja sam bila spremna svoj život provesti sama, baš kao i on. I kada se spoje dvoje ljudi koji su već sretni, taj odnos može samo ekspandirati dalje. Nježan, romantičan, duhovit, ostvaren, predivan tata. Zahvalnost je njegovo prirodno stanje. Osjećaj sigurnosti koji mi pruža kao glava obitelji dozvoljava mi da uz njega budem žena. Često kažemo da trebamo našu ljubav opisati u jednoj riječi ta riječ bila bi lakoća. Nikada se nisam osjećala ovako voljeno pored nekog muškarca - zaključila je.