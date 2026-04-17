Suprug o Bugi Mariji Šimić: "Naše zajedničko vrijeme najljepša je stvar na svijetu"

Glazbenik Matej Milošev večeras stiže pred publiku s novom pjesmom "Odluke" koju je snimio u suradnji s kolegicom Lu Jakelić. Dvojac će pjesmu predstaviti na Zagrebačkom festivalu, a osim na poslovnom, Miloševa sreća prati i na privatnom planu. Od 2024. godine je u braku s glumicom Bugom Marijom Šimić, s kojom je dobio sinčića Maia Izidora. U razgovoru za 24sata otkrio je poneki detalj te je otkrio kako drži ravnotežu glazbenog života s privatnim obavezama.

- To barem nije teško, jer sve ovisi o prioritetima. Ako znaš u datom trenutku sam sebi reći što je bitno, a što ne – sve ostalo postaje lakše - rekao je za 24sata. Supruga mu je uvijek na prvome mjestu, a komentirao je i kako provodi slobodno vrijeme.

- Uživam u svim trenucima provedenim sa ženom i sinom, putujući ili doma - naše zajedničko vrijeme najljepša je stvar na svijetu. Također, nas dvoje puno toga radimo zajedno u kazalištu „Mala Scena” što je uvijek zabavno, i zapravo predivno iskustvo – svatko od nas ima svoj život, ali opet dijelimo određene ciljeve i ideje prema kojima zajedno idemo dok stvaramo nove predstave za djecu - iskreno je ispričao. Glazbenik ističe i kako su njegove pjesme usko povezane s privatnim životom.

- Ne mogu reći da svjesno izbjegavam ijednu temu, a sad što li podsvijest radi – u to neću ulaziti - osvrnuo se na inspiraciju. Kaže kako mu su mu najdraži bijeg od stvarnosti dobra knjiga ili igrica. Ispričao nam je i o svojim glazbenim počecima.

- Od malih nogu sam bio opsjednut glazbom, i zapravo se već tada znalo da ću se njome baviti i profesionalno. Na žalost mojih pokojnih roditelja, to ipak nije bilo u klasičnoj glazbi kako su oni to htjeli – već ovako kako to radim danas, putem koji sam nekako sam uspio izabrati i pronaći – ali, mislim da je na kraju sve ispalo točno kako je i trebalo. Volim to što radim, i sretan sam i zahvalan zbog ljudi kojima sam okružen dok to radim - priča nam Milošev te dodaje:

- Momenata koje ću uvijek pamtiti ima i previše, od raznih anegdota i događaja koje ću uvijek nositi u sjećanju, do osjećaja koje nikad neću zaboraviti – ali, vjerojatno je glavna stavka bila moj tata koji mi je rekao: „Lijepo je svirati, ali najljepše je stvarati.” i apsolutno je bio u pravu - zaključio je glazbenik. Osvrnuo se i na domaću glazbenu scenu.

- Ne mogu reći da me ništa pretjerano oduševljava u našoj glazbenoj industriji, puno je tu prostora za napredak i promjenu ideja i stavova – kako lokalnih, tako i globalnih - ali, to je tema za jedan skroz d(r)ugi razgovor - kaže Milošev. Motivacija za nastavak rada mu je isključivo entuzijazam, dobra volja i potreba da svi ti svjetovi koji u njemu žive izađu van. Smatra da će imati motivacije dokle god je tome tako. Komentirao je i predstojeći Zagrebački festival.

- Mislim da je Zagrebački festival dobro mjesto kao nekakav „showcase” i predstavljanje mlađe generacije autora i izvođača široj publici od one na koju su navikli, i svaka čast umjetničkom vodstvu koje iz godine u godine prepoznaje i u program uvrštava sve više takvih pjesama - ističe.

- „Odluke” smo konkretno prijavili jer baš u trenutku kad su prijave za festival bile otvorene, ovu stvar smo snimali – i rekli smo, ajde da probamo – ne očekujemo ništa. I eto, prošlo je! - zaključio je Matej Milošev na kraju.