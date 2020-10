Presretna Hana: Goran i ja selimo u London! On nije ušao u 'Zadrugu' jer je dobio posao

Rodić je zadovoljna svojim sudjelovanjem u srpskom realityju 'Zadruga'. Govori kako joj nije žao što je brzo izašla, a sada se najviše veseli daljnjem životu s Goranom

<p>Reality zvijezda <strong>Hana Rodić</strong> (23) proslavila se u showu 'Gospodin Savršeni' gdje je upoznala <strong>Gorana Jureneca</strong> (40) s kojim je i danas u vezi. Nedavno je izazvala lavinu reakcija ulaskom u srpski reality 'Zadruga', no izašla je nakon samo dva tjedna.</p><p>Njezini pratitelji na društvenim mrežama znatiželjni su zbog čega se sve tako brzo odigralo te radi čega je izašla tako brzo. Rodić je priznala kako je dobila previše pitanja o cijeloj situaciji pa je na Instagramu objavila video u kojem je sve objasnila, a govorila je i o svojim daljnjim planovima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana Rodić u 'Zadruzi'</strong></p><p>- Izašla sam iz Zadruge, a sada jedva čekam da se vidim sa svojim dragim. Čekam let iz Beograda za Berlin. Super sam, Gogi čeka da ja dođem, jako si nedostajemo. Uskoro se selimo u London - ispričala je Hana. </p><p>- Goran nije ušao u 'Zadrugu' jer je dobio posao. Dao mi je podršku, ponosan je na moje sudjelovanje u tom kratkom vremenu. Nije istina da nije uz mene - dodala je Hana. Kaže kako za vrijeme sudjelovanja u showu nije imala prilike trenirati, a nije joj odgovarala ni prehrana. </p><p>Nije joj žao što je brzo izašla iz realityja. Veseli se većim i boljim stvarima. Hana nije željela komentirati svoje razmirice s <strong>Paulom Hublin</strong>, sudionicom 'Zadruge'. Tvrdi kako nema lijepo mišljenje i da nema smisla o tome više govoriti. Naime, Paula i njezin dečko <strong>Fran </strong>prekinuli su u showu, a Hana je odlučila biti na Franovoj strani, koji joj je prijatelj. No situacija je kasnije eskalirala pa su se djevojke često svađale. </p><p>- Izašla sam čistog obraza. Nisam imala pretjerano loše odnose ni sa kim u kući. Ponosna sam na svoj nastup u 'Zadruzi'. Sve je dobro, baš kako je trebalo biti. Zadovoljna sam - ispričala je Rodić. Hana trenutačno planira daljnji život s Goranom. No priznaje kako još ne razmišljaju o bebi, no možda uskoro krenu i tim putem. </p><p>A na pitanje kako se nosi s negativnim komentarima na svoj račun, Hana odgovara da ih blokira i da je za to nije briga. </p><p> </p>