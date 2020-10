Hana se javila nakon ispadanja iz showa, Srbi bruje o skandalu

<p>Reality zvijezda <strong>Hana Rodić</strong> (22) među prvima je napustila kontroverzni show 'Zadruga'. Nakon dvoboja imala je samo šest posto glasova za ostanak u luksuznoj vili, a pobjedu je ovaj put odnijela medicinska sestra <strong>Maja Marković </strong>(22). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong> </strong></p><p>Hana se brojnim pratiteljima obratila na društvenim mrežama komentirajući kako je zahvalna na brojnoj podršci koju je dobivala protekla dva tjedna. </p><p>- Evo kao što vidite izašla sam iz realityja. Neki su možda gledati, neki su spavali, a svima se želim zahvaliti na podršci i prekrasnim porukama koje sam dobila - rekla je Hana i dodala: </p><p>- Još uvijek sam u Beogradu i čekam let za Berlin. Napokon ću vidjeti osobu zbog koje sam htjela napustiti Zadrugu - komentirala je reality zvijezda aludirajući na svog dečka<strong> Gorana </strong>(42). </p><p>Brojni pratitelji komentirali su kako nisu očekivali da će Hrvatica među prvima napustiti show s obzirom na to da ima, kako gledatelji pišu, puno nebitnijih osoba koji nikako ne doprinose realityju. <a href="https://mondo.rs/Zabava/TV/a1384356/Zadruga-najnovije-vesti-Hana-Rodic-izbacena-Hrvati-optuzili-produkciju-da-je-sve-namesteno.html" target="_blank">Srpski mediji pišu</a> kako je Hanino ispadanje skandal u Hrvatskoj. </p><p>Fanovi realityja sumnjaju kako je riječ o namještanju glasova. </p><p>- Prije dupliranja: Hana 6 posto, Maja 94 posto. Nakon dupliranja: Hana 11 posto, Maja 89 posto. Očigledno namješteno, tko bi glasao za ovu Maju, ništa nije do sada pokazala, mutava djevojka i bez imalo srama nakon svega što je uradila. To je prevara - stoji u komentaru. </p>