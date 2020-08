'Prestala sam glumiti jer nisam imala vremena za osobni život'

<p>Holivudska zvijezda<strong> Cameron Diaz </strong>(47) nakon godina šutnje otkrila je zašto se povukla iz svijeta glume. Gostovala je u podcastu <strong>Gwyneth Paltrow</strong> (47) 'In goop Health: The Sessions' i priznala kako je sada konačno pronašla mir.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Glumci koji su odustali od Hollywooda</strong></p><p>Tvrdi kako joj se osobnost mijenjala s godinama, a osvrnula se na činjenicu kako joj je karijera počela stvarati problem u osobnom životu i zdravlju.</p><p>- Samo sam odlučila da želim drugačije stvari u svom životu. Dugo godina sam naporno radila i snimala filmove. Nisam imala vremena za svoj osobni život - rekla je Cameron.</p><p>Njezina glumačka karijera trajala je od 1994. do 2014. Diaz je glumica u desecima filmova, a četiri je puta bila nominirana za Zlatni globus. Govori kako joj je sada duša mirna i da se napokon može posvetiti sebi, daleko od svjetla reflektora. </p><p>Istaknula je kako je radila po 12 sati dnevno te nije stizala misliti na sebe i svoje bližnje. Takav način života nije joj odgovarao. Ranije je objasnila kako je dugo bila u centru pozornosti i da joj je drago što je to vrijeme iza nje. </p><p>- Na svojoj sam koži počela doživljavati svjetsku slavu kad sam imala 22 godine. To je bilo jako davno. Gledam na to na način da sam više od polovice svog života dala javnosti. Mislim da je u redu da uzmem vrijeme za sebe, reorganiziram se i odaberem kako se želim vratiti - rekla je Diaz. Dodala je kako nije sigurna hoće li se vratiti na scenu. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>