Pretučena starleta Nataša je u strahu za vlastiti život: Vidjet ću ga na sudu, nije mi svejedno...

Srpska starleta Nataša Šavija (35) oglasila se nakon što je Stefan Karić (31), dečko koji ju je brutalno fizički napao prošlog vikenda, priveden.

Nataša je u srijedu operirana, a nakon operacije se oglasila za Kurir. Prvo se osvrnula na tragediju koja se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru.

- Vrlo mi je teško zbog masakra koji se dogodio. Ja sam danas to saznala nakon operacije, tako da ne bih previše pričala o sebi zbog tragedije koja je mnogo veća. Sućut obiteljima, jako mi je žao - započela je u razgovoru Nataša.

Foto: Instagram

Stefan se u srijedu predao policiji u Sremskoj Mitrovici, nakon što se tri dana skrivao. Šavija je komentirala kako se osjeća povodom toga te je otkrila osjeća li strah zbog prvog susreta s njim nakon napada.

- Laknulo mi je. Bit će mi lakše kad dobije zabranu prilaska ili tako nešto. Brinem se, ali mi se nećemo sresti nigdje osim u sudnici. Doživjela sam sve to i nije mi svejedno - rekla je.

- To se dogodilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je povukao za kosu, zatim me ošamario, ali na brutalan način. Izašli smo van, a on me opet snažno povukao i udario šakom po lijevoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške ozljede, slomljena mi je vilična kost i ozljede oka - oglasila se Nataša ranije iz bolnice.

Foto: Instagram

- Sve se dogodilo u blizini WC-a, gdje nije bilo ljudi. Nisam sigurna ni je li u tom trenutku bilo osiguranja. Dva puta me tako povukao za kosu da su mi ispali pramenovi. Ne mogu opisati koja je to snaga... Ošamario me je tako da mi se zavrtjelo u glavi. Onda je krenuo van, ne mogu se sjetiti da li me bacio na pod ili sam pala sama, htjela sam mu vratiti, povukla sam ga za majicu, on me opet povukao i udario šakom. Osiguranje me izbacilo, ali me neki čovjek otpratio do taksija da odem do bolnice - opisala je starleta napad za Kurir.

Foto: Instagram

Najčitaniji članci