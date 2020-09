Pretučen je glumac iz Veljačine hit serije, mora ići na operaciju

<p>Srpski glumac i voditelj <strong>Petar Strugar</strong> (32) pretučen je u četvrtak u Jakovu na salašu Stremen nadomak Beograda, prenosi <a href="https://www.telegraf.rs/jetset/vesti-jetset/3236020-prva-izjava-petra-strugara-nakon-sto-je-napadnut">Telegraf.</a> Kako srpski mediji pišu glumca je udario radnik salaša u glavu nakon kraće verbalne rasprave. Strugara hrvatska publika najbolje zna po ulogama u RTL-ovoj seriji 'Prava žena' autorice<strong> Jelene Veljače</strong> te 'Sjenkama nad Balkanom'<strong> Dragana Bjelogrlića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nakon okršaja, glumac će morati na operaciju, a cijeli slučaj prijavio je policiji.<strong> Ivan B.</strong>, navodno je bio u alkoholiziranom stanju, a glumac je dobio prijelom nosa i prijelom očne šupljine.</p><p>No muškarac kojeg optužuju za napad u intervjuu za Telegraf 'donio' je svoju stranu priče. Tvrdi kako nije bio pod utjecajem alkohola. </p><p>- Ja sam njemu prišao i rekao mu da pokupi konjski izmet koji nikad ne čisti i nalazi se svuda. Nema smisla da tako izgleda salaš. On se uhvatio za prepone i rekao mi: 'Hoću, sutra malo.' Tu smo ušli u prepirku, on je nosio kacigu... Rekao sam mu kako se mora čistiti, a on mi je poručio: 'Smrdiš!' Normalno, kad sam od pola 7 ujutro tu i radim. Dogodio se fizički kontakt, al' kako je nosio kacigu, sigurno nije mogao imati ikakvu ozljedu. Glumac je pa voli glumiti. Policija je poslije umiješana, dao sam izjavu, dao je i on. Slijedi postupak - rekao je Ivan. B. </p>