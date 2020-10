Pretukao je Rihannu, a sada se viđa s Adele u njezinom domu?

Stigao je usred noći i otišao je tek oko dva sata ujutro. Došao je golemim zatamnjenim automobilima, a okruživala ga je hrpa osiguranja, otkrio je izvor blizak pjevačici

<p>Našao se u središtu skandala 2009. kada je pretukao tadašnju djevojku <strong>Rihannu</strong> (32), a <strong>Chris Brown</strong> (31) sada ponovno puni medijske stupce. Kamere su ga 'ulovile' u kasnim satima dok je ulazio u kuću pjevačice <strong>Adele </strong>(32) u Londonu.</p><p>- Stigao je usred noći i otišao je tek oko dva sata ujutro. Došao je golemim zatamnjenim automobilima, a okruživala ga je hrpa osiguranja - otkrio je izvor blizak Adele, javlja <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12903656/adele-chris-brown-late-night-together-raising-eyebrows/">The Sun</a>.</p><p>Njih dvoje se zasad nisu oglasili oko ovog susreta. Inače, upoznali su se 2013. na dodjeli nagrada Grammy, a pjevač ju je tada hvalio na Twitteru.</p><p>- Drago mi je što smo se upoznali, Adele. Slušao sam što si govorila i to je sve što je važno. Hvala što si kazala istinu - napisao je.</p><p>Podsjetimo, Chris i Rihanna su krenuli autom na dodjelu nagrade Grammy kad se na njegovom telefonu pojavila poruka jedne žene. Posvađali su se, a stvari su onda eskalirale, Chris je izgubio kontrolu i pretukao ju je. </p><p>Zbog napada na pjevačicu osuđen je na uvjetnu kaznu od pet godina i na šest mjeseci rada za opće dobro. Dama s Barbadosa ističe kako ga zbog tog incidenta ne voli ništa manje nego prije.</p><p>- Trudili smo se da ponovno postanemo prijatelji. Sada smo vrlo bliski prijatelji. Opet si vjerujemo. Volimo se i vjerojatno ćemo se zauvijek voljeti. To je nešto što se nikada neće promijeniti. To je nešto što se ne može isključiti, ako si osobu ikad volio - ispričala je nedavno gostujući kod <strong>Oprah Winfrey </strong>(66). </p>