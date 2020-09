Chris pretukao Rihannu, a ona ga i dalje voli: 'Jako smo bliski'

Par je krenuo autom na dodjelu nagrade Grammy 2008. kad se na Chrisovu telefonu pojavila poruka jedne žene. Pjevačica ju je pročitala, posvađali su se, a stvari su onda eskalirale i Chris je izgubio kontrolu

<p>Pjevačica <strong>Rihanna</strong> (32) priznala je u podcastu 'Oprah SuperSoul Conversations' da uistinu voli bivšeg dečka <strong>Chrisa Browna</strong> (31) i da će ga vjerojatno voljeti zauvijek. Prije 11 godina pjevač je otkrio da je nasrnuo na Rihannu te ju pretukao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rihanna je bila zaručena</strong></p><p>Dobio je pet godina uvjetne kazne i šest mjeseci je morao raditi za opće dobro. Osim toga, ne smije joj se približiti na bliže od 45 metara. Dama s Barbadosa ističe kako ga zbog tog incidenta ne voli ništa manje nego prije, ispričala je to gostujući kod <strong>Oprah Winfrey </strong>(66). </p><p>- Trudili smo se da ponovno postanemo prijatelji. Sada smo vrlo vrlo bliski prijatelji - rekla je Rihanna i nastavila: </p><p>- Opet si vjerujemo. Volimo se i vjerojatno ćemo se zauvijek voljeti. To je nešto što se nikada neće promijeniti. To je nešto što se ne može isključiti, ako si osobu ikad volio - pojašnjava.</p><p>Istaknula je kako je on bio ljubav njezina života - prva ljubav. Smatra da je i on nju volio jednako koliko i ona njega.</p><p>- Ne radi se o tome jesmo li zajedno. Iskreno ga volim. Najvažnije mi je da ima mir. Ja nisam mirna ako je on čak i najmanje nesretan ili usamljen - priča. </p><p>Rihannine riječi potaknule su Winfrey da je upita bi li ikad ponovno mogli biti skupa i oživjeti staru romansu. </p><p>- On je u vezi sam sa sobom. Ja sam sama, ali uspjeli smo zadržati blisko prijateljstvo otkako mi se smije približiti. Radili smo na nama, malo po malo I nije bilo lagano. Nikako nije bilo lagano - tvrdi pjevačica.</p><p>Podsjetimo, par je krenuo autom na dodjelu nagrade Grammy kad se na Chrisovu telefonu pojavila poruka jedne žene. Posvađali su se, a stvari su onda eskalirale, Chris je izgubio kontrolu i pretukao ju. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>