Prevaranti na Facebooku pisali da je Lasagna umro, javio nam se njegov tim: 'Na odmoru je!'

Danas se opraštamo od Baby Lasagne. Podvala s dječjim lazanjama dovela je do tragedije na TV-u uživo, piše u objavi koja kruži društvenim mrežama. Uz nju je priložena i fotografija našeg ovogodišnjeg predstavnika na Eurosongu i zapaljene svijeće. Oko objave su nam se javili iz tima Baby Lasagne te kratko poručili da je lažna.

- Lasagna je na odmoru. Što se tiče morbidnih slika i toga svega, to je lažna vijest - rekli su.

Jedna je to od mnogih takvih objava koje u posljednje vrijeme preplavljuju Facebook. Kraj njih stoji da su sponzorirane te na neki način izgledaju kao da se radi o člancima na portalima hrvatskih medija. No nisu.

Jedna takva 'objava' kružila je i krajem srpnja, a u kojoj je stajalo da je popularni televizijski voditelj Mirko Fodor (61) preminuo. Lažna Facebook stranica pod nazivom 'Madhuraa Bhattacharya' platila je oglas na kojem stoji natpis 'Opraštamo se od divnog glumca. Tužan dan za Hrvatsku', a na fotografiji je bio prikazan voditelj. Tada je sve komentirao za 24sata.

Kočiš-Zec: 'Morao sam prijateljima javiti da sam živ'

- Evo živ sam, maloprije sam vidio to i taman javio urednici. Strašno što rade. Ne znam koje sad korake moram poduzeti, vidjet ću kako ću reagirati na to - rekao nam je u telefonskom razgovoru voditelj.

Par mjeseci prije toga je kružila i lažna vijest da je umro pjevač i gitarist grupe Novi Fosili, Vladimir Kočiš Zec. 'Tužan je dan za Hrvatsku: opraštamo se od Vladimira Kočiša Zeca', pisalo je u objavi, a u opisu: 'Zemlja je izgubila jednog od svojih najpoznatijih glazbenika'. Lažna vijest je otišla tada toliko daleko da je Kočiš Zec na društvenim mrežama napisao kako je živ i zdrav!

- To mi je bilo važno zbog prijatelja, jer su se neki od njih uplašili. To nije za šaliti se. Nisam jedini kome to rade. Kad se umiješa umjetna inteligencija ode sve k vragu - rekao nam je tada. Osim da je umro, kružila je plaćena objava da je upleten i u 'najveći skandal' te da mu je 'karijera u opasnosti'.

Prevaranti ne pišu samo o navodnim smrtima i navodnim skandalima. Lica brojnih domaćih zvijezda našle su se na lažnim objavama u kojima prevaranti žele navući ljude na ulaganje u kriptovalute, prodati medicinske preparate...

Damir Kedžo nedavno je završio na jednoj lažnoj objavi o kriptovalutama. Tada se oglasio na društvenim mrežama.

- Upravo mi se javio čovjek kojem je susjed uložio zadnji novac u kriptovalute ponukan navodnim intervjuom. Takav intervju ne postoji i nisam ga nikada dao. Riječ je o prevari koja očito može nasamariti puno veći broj ljudi no što sam ja ikada mislio da može. Internet je postao čudno mjesto. Koristite svoje mozgove jače nego ikad i ne nasjedajte na obećanja o hrpama love koje samo kapaju na vaše račune dok vi doma sjedite i ne radite ništa - napisao je glazbenik na svom Instagram profilu.

'Ne nasjedajte na to, ne uplaćujte novce!'

Pratiteljima se obratio i putem video poruke.

- Dragi moji, već danima mi dolaze poruke u inbox vezane za nekakav intervju koji sam imao s Nevenom Ciganovićem gdje ja ljudima preporučujem da prestanu raditi i da uplate minimum nekih 250 eura na nekakvu čudnu web stranicu. Ja osobno ne vjerujem u ležanje u krevetu i zarađivanje novaca tek tako da ništa ne radiš. Apsolutno sve je fejk i svi komentari su fejk. Ne nasjedajte na to, ne uplaćujte novac, izgubit će te ih. Nisam vam ja kriv, uzeli su moje slike i stavili mi riječi u usta da sam ja nešto izgovorio što nisam. Čuvajte se, budite pametni i ne vjerujte. Ako djeluje da je prejednostavno, najčešće je laž. Ne postoji način da zaradiš tisuće i tisuće eura, a da ništa ne radiš - izjavio je Kedžo.

Fotka Halida Bešlića se pojavila na lažnom oglasu za preparat koji 'ubija dijabetes i stabilizira šećer u krvi', Danijela Martinović je također apelirala na svoje fanove da ne nasjedaju na 'lažne i prijevarne reklame u kojima počinitelji reklamiraju medicinske preparate' koristeći njeno ime i lik. Isto je prošla i Martina Tomčić, operna pjevačica i članica žirija 'Supertalenta', Nina Badrić, kao i Doris Pinčić.

'Doris Pinčić je tužena na sudu zbog otkrivanja tajne gubitka težine', pisalo je na fotografiji lažnog članka, a opremljen je fotografijom na kojoj voditeljica drži tablete za mršavljenje. Prisutne su i izjave, za koje se navodi da su Dorisine...